Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Corona-Pandemie bringt einige Einschränkungen mit sich. Das gilt für Otto-Normal-Bürger genauso wie für Gemeinderäte. Seit dem Ausbruch der Pandemie wird versucht, die Sitzungen der Kommunalparlamente so kurz wie möglich zu halten – was mal mehr und mal weniger gut klappt. So manche Tagesordnung wurde hierfür zusammengestutzt: Auch in Neckargemünd musste der Punkt "Verschiedenes" oder auch "Mitteilungen und Anfragen" weichen, unter dem Stadträte Anfragen stellen konnten. Zwischenzeitlich tauchte er wieder auf, doch seit November 2020 – also rund ein halbes Jahr – durften sich die Räte in Sitzungen nicht mehr zu Themen außerhalb der Tagesordnung zu Wort melden. Nirgendwo anders in der Region ist das so. Warum eigentlich?

Auch Petra Groesser ist dies ein Dorn im Auge. "Ich trage dies nicht mit und kritisiere es auch immer wieder", sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende. Bei der Vorbesprechung der Tagesordnung mit Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden sei der Punkt zuletzt immer wieder ein Thema gewesen. Die Verwaltung möchte die Sitzungen kurz halten und argumentiere, dass Anfragen auch schriftlich per E-Mail gestellt und auch so beantwortet werden – und somit kein Nachteil entstehe. "Die Öffentlichkeit ist aber so nicht gewahrt", kritisiert Groesser. "Der Bürgermeister ist Herr der Tagesordnung – und wenn er nicht will, dann will er eben nicht."

Die Fraktionschefin empfindet das Vorgehen der Verwaltung als Einschränkung, aber gegen Corona komme man nicht an: "Das ist ein Totschlagargument." Und vielleicht sei es der Verwaltung ja angesichts der hohen Arbeitsbelastung auch nicht unrecht, dass manche Themen nicht angesprochen werden. Die Grünen haben deshalb zuletzt auf Anträge zurückgegriffen, sodass Themen auf die Tagesordnung kommen.

"Wir haben die Haltung der Verwaltung immer unterstützt, um Sitzungen kurzzuhalten", sagt Freie-Wähler-Fraktionschef Jürgen Rehberger. Die vergangene Sitzung habe jedoch auch ohne "Verschiedenes" grenzwertige viereinhalb Stunden gedauert. "Wir können uns grundsätzlich wieder vorstellen, den Fuß von der Bremse zu nehmen", so Rehberger. "Manche Themen brennen den Kollegen auf den Nägeln und wir würden diese gerne öffentlich ansprechen." Wichtig seien aber Regeln, sodass nicht jeder der 27 Räte 25 Fragen stelle, so Rehberger. Denkbar seien drei Themen pro Fraktion und eine Begrenzung auf 30 bis 45 Minuten. "Wir müssen wieder in normale Bahnen zurückkehren", meint der Fraktionsvorsitzende. "Auch die Bevölkerung soll sehen, dass wir uns einsetzen."

Auch Anne von Reumont (CDU) vermisste den Tagesordnungspunkt. "Wir respektieren, dass die Sitzungen nicht bis ultimo gehen sollen", betont die Fraktionsvorsitzende. "Aber schriftliche Anfragen sind sehr mühselig und man muss auf die Antwort warten." Zudem würden diese im Rathaus für noch mehr Aufwand sorgen, wo doch die Verwaltung schon überlastet sei. Immer wieder würden Stadträte von Bürgern angesprochen. Dass diese Anliegen nicht öffentlich vorgetragen werden können, fehle einfach. Dass die Bürgerfragestunden in letzter Zeit extrem hitzig ausfallen, wertet von Reumont als Folge des fehlenden Tagesordnungspunkts. "Wir müssen wieder Punkte ansprechen, um Dampf aus dem Kessel zu nehmen", so von Reumont.

Winfried Schimpf sieht es entspannter. "Wir können ja schriftlich anfragen", meint der SPD-Fraktionschef. Dies habe man in der Pandemie auch getan und von Bürgermeister Frank Volk kurzfristig und sogar teilweise auch samstagmorgens eine Antwort bekommen – und zwar nicht nur eine Zeile. Es gebe derzeit eben notwendige Einschränkungen: "Corona ist kein Kinderspiel", betont er. "Ich hätte es gerne anders, aber ich hätte auch gerne keine Pandemie."

Und was sagt die Stadt? Auf RNZ-Nachfrage erklärte Stadtsprecherin Petra Polte, dass der Tagesordnungspunkt "Mitteilungen und Anfragen" künftig wieder in den Sitzungen erscheinen werde. "Natürlich wissen wir auch, dass die Gemeinderäte kommunalrechtlich gesehen das Recht haben, Mitteilungen oder Anfragen in den Sitzungen zu äußern", so Polte. Dies sei von verschiedenen Fraktionen und Räten nachdrücklich gewünscht worden. Alternativ könnten die Räte jederzeit entweder telefonisch oder schriftlich per E-Mail bei der Verwaltung Mitteilungen und Anfragen anbringen.

Geantwortet werde stets an alle Räte, um einen gleichen Wissensstand zu gewährleisten. "Diese Alternative wurde in der Vergangenheit verschiedentlich auch genutzt, allerdings weniger gut angenommen als die Möglichkeit, direkt in der Öffentlichkeit Themen vorzubringen", berichtet Polte. "Und es hat sich in der Praxis auch gezeigt, dass die Sitzungslänge nicht wesentlich verkürzt werden kann, wenn die Anfragen weggelassen werden!" Daher komme die Stadt den Räten gerne entgegen.