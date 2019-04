Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wenn im Mai die Saison im Kleingemünder Terrassenfreibad beginnt, müssen die Besucher tiefer in die Badetasche greifen. Der Gemeinderat hat nämlich in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung die Eintrittspreise um bis zu 30 Prozent erhöht. Unterm Strich fiel die Erhöhung jedoch niedriger aus als von der Stadtverwaltung vorgeschlagen. Bei der Sitzung ging es zu wie auf dem Basar: Die Stadträte "feilschten" sogar um zehn Cent.

"Seit dem Teilumbau in ein Naturbad vor zehn Jahren haben wir die Preise nicht mehr angefasst", erinnerte Bürgermeister Frank Volk. Im Gegenteil: Es wurden sogar Ermäßigungen für Inhaber von Saisonkarten beschlossen, weil das Naturbecken vor einigen Jahren einmal fast die Hälfte der Saison wegen zu hoher Keimwerte geschlossen war. In diesen zehn Jahren habe die Stadt allerdings kräftig investiert - zuletzt durch den Umbau des Sanitär- und Umkleidetraktes. In den vergangenen zwölf Jahren seien rund sechs Millionen Euro ins Freibad geflossen.

"Die Kostensteigerungen von 50 Prozent in dieser Zeit haben wir nicht an die Besucher weitergegeben", betonte Volk. "Das Bad ist nach den Sanierungen in einem hervorragenden Zustand, sodass wir uns nun über die Eintrittspreise Gedanken machen sollten." Dies sei auch notwendig, da das Freibad mit einem jährlichen Defizit von rund 750.000 Euro der größte Verlustbringer im Haushalt sei.

Hintergrund Das ist die vom Gemeinderat beschlossene neue Preisordnung für das Kleingemünder Terrassenfreibad in Euro (in Klammern die alten Preise): Einzelkarten > Erwachsene: 4,50 (4,00) > Ermäßigte (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Rentner, Auszubildende, Absolventen von FSJ, FÖJ und Budfi): 3,50 (3,00) > Kinder (6 bis 12 Jahre): 1,80 [+] Lesen Sie mehr Das ist die vom Gemeinderat beschlossene neue Preisordnung für das Kleingemünder Terrassenfreibad in Euro (in Klammern die alten Preise): Einzelkarten > Erwachsene: 4,50 (4,00) > Ermäßigte (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Rentner, Auszubildende, Absolventen von FSJ, FÖJ und Budfi): 3,50 (3,00) > Kinder (6 bis 12 Jahre): 1,80 (1,60) > Abendkarte Erwachsene (täglich ab 17 Uhr): 3,00 (2,70) > Tagesfamilienkarte: 10,00 (9,00) Wochenendtarif (neu) > Erwachsene: 10,00 > Ermäßigte: 8,00 > Kinder: 4,00 > Familien (zwei Erwachsene mit Kindern): 25,00 Zehnerkarten > Erwachsene: 36,00 (32,00) > Ermäßigte: 28,00 (24,00) > Kinder: 16,00 (13,00) Saisonkarten > Erwachsene: 60,00 (50,00) > Ermäßigte: 45,00 (35,00) > Kinder: 23,00 (19,00) > Familienkarte (ein Erwachsener mit Kindern): 65,00 (52,00) > Familienkarte (zwei Erwachsene mit Kindern): 125,00 (100,00) (cm)

"Wenn die Preise für das Freibad die Kosten komplett decken sollen, müssten wir sie vervielfachen", so Volk. "Aber wir stehen zum Freibad, das ein großer Besuchermagnet ist und sich großer Beliebtheit erfreut." Dies sehe man am Sommer an den Kennzeichen der Autos, die aus der "weiteren Umgebung" kämen. "Wir hatten zuletzt Besucherzahlen wie in den 90er Jahren", so Volk.

Fachbereichsleiter Franz-Georg Scheffczyk erinnerte daran, dass eine Preiserhöhung immer wieder wegen der Schließungen des Naturbeckens vertagt wurde. In den vergangenen beiden Saisons habe es jedoch keine Schließung mehr gegeben. Eine "moderate Preisanpassung" sei jedoch nicht mehr möglich, da die Preise schon so lange unverändert seien. "Deshalb wird es jetzt mehr", so Scheffczyk. Bürgermeister Volk plädierte dafür, "strukturelle Ungereimtheiten" in der Preisordnung zu beseitigen und künftig alle Preise nur noch nach Prozentsätzen zu erhöhen: "Dann sparen wir uns jedes Mal Diskussionen über einzelne Preise."

Zu diesen kam es jedoch nun. Es wurde sogar über Cent-Unterschiede abgestimmt. Die Stadträte hatten einige generelle Änderungswünsche am Vorschlag der Verwaltung. Für Kritik sorgte die Regelung, dass bei Tagesfamilien- und Saisonkarten künftig nur noch ein Kind enthalten sein soll und Aufschläge für jedes weitere Kind verlangt werden sollten. Dies wurde abgelehnt. Es sind weiter beliebig viele Kinder enthalten. Voraussetzung: Die Begleitpersonen müssen das Sorgerecht für die Kinder haben. "Familienkarten gelten also nicht für Oma, Opa und Enkelkinder", so Volk.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Änderungen: Nun müssen auch Auszubildende und Personen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) absolvieren, lediglich den ermäßigten Eintrittspreis zahlen. Der vor einigen Jahren neu eingeführte Abendtarif ab 17 Uhr gilt künftig nicht mehr nur von Montag bis Freitag, sondern täglich.

Außerdem wird ein Wochenendtarif eingeführt, der den Eintritt freitags, samstags und sonntags beinhaltet. Der Kindertarif gilt nun von sechs bis zwölf Jahren - und nicht mehr nur bis neun Jahre. Es bleibt in etwa dabei, dass sich eine Saisonkarte ab 14 Schwimmbadbesuchen lohnt. Und wer eine Zehnerkarte kauft, spart zwei Einzeleintritte.

Das sagen die Gemeinderäte zur Erhöhung der Eintrittspreise

Es war nicht anders zu erwarten. Über die Erhöhung der Eintrittspreise für das Kleingemünder Terrassenfreibad diskutierte der Gemeinderat kräftig.

Steffen Wachert (Freie Wähler) tat sich schwer mit der Preiserhöhung. "Wir können aber mit wenigen Ausnahmen zustimmen, weil die Preise seit zehn Jahre nicht mehr erhöht wurden", sagte er. Außerdem sei man "im Vergleich mit Bammental günstiger", da das Neckargemünder Angebot mit dem Naturbad größer sei. In Bammental kostet die Einzelkarte vier Euro. Auch die bessere Erreichbarkeit mit Bus und S-Bahn dürfe man nicht außer Acht lassen. "Und die schöne Außenanlage ist größer als die in Bammental", so Wachert, der auch das neue Kioskangebot lobte. Er schlug vor, auf die Fotos in den Saisonkarten zu verzichten und die Besucher über Fingerabdruck zu identifizieren.

Jens Hertel (SPD) meinte, dass eine Preiserhöhung nach so langer Zeit notwendig ist. Dabei gelte es, die Attraktionen und die Größe des Freibades zu berücksichtigen. Hertel kritisierte die von der Stadt vorgeschlagenen Erhöhungen der Preise für Kinder von 35 Prozent bei einer Saisonkarte. Außerdem stieß sich Hertel an der Idee der Stadt, bei Tagesfamilien- und Saisonkarten Aufschläge ab dem zweiten Kind zu verlangen. Bisher war die Anzahl der Kinder egal, nun sollte nur noch das erste Kind im Preis enthalten sein. Jedes weitere Kind sollte bei der Tageskarte zwei Euro und bei der Saisonkarte zehn Euro kosten. Dies würde für eine Alleinerziehende mit drei Kindern eine Preiserhöhung von 73 Prozent bedeuten, so Hertel. "Wir müssen schauen, dass die Kinder kommen und Schwimmen lernen", meinte er. "Eine solche Erhöhung ist nicht zielführend." So sahen es auch die anderen Stadträte.

Hertel gab zudem zu bedenken, dass die Bezeichnung "eigenes Kind" problematisch sei: "Bei Patchwork-Familien ist es schwierig herauszufinden, wem welches Kind gehört." Das Sorgerecht sei der bessere Maßstab. Hierzu berichtete Fachbereichsleiter Franz-Georg Scheffczyk, dass immer wieder Flüchtlinge mit vielen Kindern kommen und behaupten, dass dies alles eigene Kinder seien. "Das kann niemand nachprüfen", gab er zu bedenken. Bürgermeister Volk sah ebenfalls das Sorgerecht als besten Maßstab. "Wir verlangen aber kein Ehezeugnis an der Schwimmbadkasse", sagte er. "Es sollte nicht bürokratischer sein als notwendig."

Hermino Katzenstein (Grüne) störte sich an der von der Stadt vorgeschlagenen "inkonsequenten" Erhöhung der Einzelpreise, die bei Kindern mit 25 Prozent doppelt so hoch wie bei Erwachsenen ausfalle. "Wir wollen doch kinderfreundlich sein", meinte er. Er wollte lieber eine generelle Steigerung um 12,5 Prozent und eine Rundung der Preise auf zehn Cent.

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) lobte, dass die Abendkarte nun auch am Wochenende gilt, und auch der neue Wochenendtarif sei gut. Er wollte aber den Kindertarif lieber bis 16 Jahre ausdehnen und die Preise der Saisonkarten nicht so sehr anheben: "Die Erhöhung rettet uns nicht vor dem ohnehin entstehenden Defizit." Fachbereichsleiter Scheffczyk gab zu bedenken, dass dann viele "Einnahmen flöten gehen".

Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) fand die Erhöhungen "moderat". Auch er plädierte für eine Erweiterung des Kindertarifs auf 16 Jahre. Das ging Bürgermeister Frank Volk jedoch zu weit. Er schlug zwölf Jahre als Altersgrenze vor.

Petra Groesser (Grüne) konnte den neuen Wochenendtarif nicht nachvollziehen: "Warum soll es am Wochenende günstiger sein?", fragte sie. "Da kommen die Leute doch sowieso ins Freibad." Groesser schlug eine Ermäßigung für Hartz-IV-Empfänger vor. Bürgermeister Volk sah dies problematisch. Er hielt es für schwierig, dass sich Menschen an der Schwimmbadkasse als finanziell benachteiligt "outen" müssten. "Wie soll dies nachgewiesen werden?", fragte er und meinte: "Wir sollten keinen 25. Ausweis einführen: Alle reden von Bürokratieabbau und wir würden neue Bürokratie aufbauen." Die Verwaltung werde einen einfachen Weg suchen, um Vergünstigungen möglich zu machen. Groesser schlug den Tafelausweis vor.

Brigitte Oppelt (CDU) betonte, dass das Freibad kinderfreundlich bleiben müsse - auch bei den Eintrittspreisen. "Das fänden wir zukunftsorientiert", meinte sie.

Walter Berroth (SPD) meinte: "Wir sollten nicht kontrollieren, ob jemand eigene Kinder oder die des Nachbarn mitbringt."