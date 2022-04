Von Christoph Moll

Neckargemünd. Kopfschütteln, Entsetzen, Fassungslosigkeit, Zwischenrufe, gegenseitige Schuldzuweisungen: Es war 22.22 Uhr, als es am Dienstag im Sitzungssaal des Rathauses zu den entscheidenden Abstimmungen kam. Das Ergebnis jeweils: 13 zu 13. Stimmenpatt. Damit hatte der Gemeinderat Planungsgrundsätze und eine Bauvoranfrage für das umstrittene Bauvorhaben Rainbach 2.0 abgelehnt. Es war das Ende der Suche nach einem Kompromiss, die Ende 2021 begonnen hatte. Die Situation ist nun verfahren. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Um was geht es? Im Ortsteil Rainbach steht seit vielen Jahren die traditionsreiche Gaststätte "Zur Rainbach" leer. In der gaben sich einst zahlreiche Prominente die Klinke in die Hand – unter anderem Altkanzler Helmut Kohl. Die "RED Real Estate Development GmbH" hat das Grundstück gekauft und will es neu bebauen. Hierfür soll der Großteil der vorhandenen Gebäude abgerissen werden.

Was ist bisher geschehen? Anfang des vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss zu einem sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan gefasst, den der Investor erarbeiten sollte. Schnell formierte sich Widerstand einer Bürgerinitiative, die die Massivität und die damals noch geplanten "Schiffchen" – Gebäude in der Form eines Schiffsrumpfs – kritisierte. Sie sammelte ausreichend Unterschriften. Der Gemeinderat nahm aber mit knapper Mehrheit seinen Beschluss nicht selbst zurück und verzichtete damit auf die Suche nach einem Kompromiss, sondern ließ die Bürger entscheiden. Diese votierten im September klar gegen den Aufstellungsbeschluss. Die Konsequenz: Ob das Bauvorhaben möglich ist, würde letztlich das Landratsamt entscheiden. Um dies zu verhindern, machte sich der Gemeinderat auf den Weg zu einem eigenen Bebauungsplan, stoppte diesen jedoch Ende des vergangenen Jahres. Denn es gab wieder Gespräche mit dem Investor – mit dem Ziel eines Kompromisses.

Um was ging es nun? In den Gesprächen wurden sogenannte Planungsgrundsätze in einem "Letter of Intent", also einer Absichtserklärung, formuliert. Darin wurde die Zahl von 21 Wohnungen ebenso festgehalten wie Satteldächer als Dachform, der Erhalt der großen Bäume "soweit bautechnisch möglich" und eine Begrünung der Fassade "im Rahmen der technischen Machbarkeit". Die Entscheidung hierüber hatte der Gemeinderat im März vertagt. Die Kritik: Die Formulierungen sind zu vage. Nun lagen dieselben Formulierungen aber erneut zur Entscheidung vor. Außerdem ging es um eine Bauvoranfrage, die diesen Grundsätzen entsprechen sollte.

Wie entschied der Gemeinderat? Grüne, CDU und Bürgermeister Frank Volk votierten für die Planungsgrundsätze – Freie Wähler, SPD und Marco La Licata (Linke) dagegen. Am Ende hieß es 13 zu 13. Und ein Stimmenpatt bedeutet Ablehnung. Die Bauvoranfrage wurde hingegen einstimmig abgelehnt, da es sich um Pläne handelte, die die Planungsgrundsätze nicht vollumfänglich beinhalteten. Zuvor hatte der für Rainbach zuständige Dilsberger Ortschaftsrat die Bauvoranfrage mit acht von acht Stimmen abgelehnt.

Was bedeutet das? Die Stadt hat ihr Einvernehmen nicht erteilt. Das bedeutet aber nicht, dass die Pläne des Investors damit vom Tisch sind. Herr des Verfahrens ist nämlich die Baurechtsbehörde im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg, die die Stadt lediglich angehört hat. Sie entscheidet nun, ob das Bauvorhaben zulässig ist oder nicht. Dafür muss es sich in die Umgebung einfügen. Beantwortet werden muss auch die Frage, ob ein Teil des Vorhabens im sogenannten Außenbereich – also außerhalb der Bebauung – erlaubt ist. Hierfür gibt es allerdings sehr enge Grenzen. So dürfen "öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden".

Was sagt der Investor? "Es ist schade, dass der Fall zu einem Politikum geworden ist", so RED-Projektentwickler Fatos Rukiqi. "Es geht nicht mehr um die Sache, sondern manche sind nur aus Prinzip dagegen." Die RED sei auf zahlreiche Forderungen der Stadträte eingegangen. Rukiqi zeigte sich optimistisch, dass das Landratsamt grünes Licht gibt: "Es wäre nicht das erste Mal, dass das Landratsamt das nicht erteilte Einvernehmen der Stadt ersetzt." Rukiqi kündigte außerdem einen Bauantrag für jenen Teil des Bauvorhabens an, der zuerst gebaut werden soll und der nicht den Außenbereich betrifft. "Dieser wird ganz sicher genehmigungsfähig sein", so Rukiqi.

So positionierten sich die Stadträte zu Rainbach 2.0

Das sagten die Gegner

> Steffen Wachert (Freie Wähler) betonte, dass sich auch die neue Planung des "Riesenprojekts" nicht in die Umgebung einfügt: "Wir können keine Veränderungen feststellen – außer dass ein Sofa im Plan fehlt." 17 Meter hoch seien die Gebäude vom Leinpfad aus. "Es ist für uns undenkbar, dort solch ein Monstrum hinzustellen", sagte Wachert unter Applaus.

> Winfried Schimpf (SPD) erklärte, dass sich seine Fraktion dem Votum der Bürger verpflichtet fühle. Hauptkritikpunkte seien schon beim Bürgerentscheid "die mangelnde Einfügung des Bauvorhabens in Stil und Umfang" gewesen. Die Massivität sei weiter erdrückend, hier sei der Investor nicht entgegengekommen.

> Marco La Licata (Linke) fürchtete einen Konflikt zwischen Einwohnern sowie Investor und wünschte sich mehr Bürgerbeteiligung in einem Bebauungsplanverfahren. 20 Luxus-Wohnungen würden die Struktur Rainbachs ändern.

> Dilsbergs Ortsvorsteher Karlheinz Streib (Freie Wähler) berichtete von geschlossener Ablehnung des Ortschaftsrates. Viel sei seit Beginn der Planungen verbessert worden – nicht aber die "unheimlich große Kubatur". Streib sah einen "Turmbau zu Babel".

> Jürgen Rehberger (Freie Wähler) schob CDU und Grünen die Schuld zu, die nach dem Bürgerbegehren den Aufstellungsbeschluss zu einem Bebauungsplan nicht aufheben wollten. Dies habe zum Bürgerentscheid geführt, nach dem eine dreijährige Sperrfrist gelte. "Der schwarze Peter liegt nicht bei uns", so Rehberger.

> Sarah Striegel (SPD) meinte, dass die geplante Bebauung für die Bewohner des Ortsteils "nicht akzeptabel" sei.

> Matthias Hornung (SPD) betonte, dass kein Rainbacher die Pläne gut finde.

> Joachim Bergsträsser (SPD) bedauerte, dass kein Vertreter des Investors anwesend war. Er habe schon immer die hohe Zahl der Wohnungen kritisiert. Hier habe sich nichts verändert. "Der Investor hätte vor dem Grundstückskauf eine Bauvoranfrage stellen sollen", meinte Bergsträsser: "Dann hätte er erfahren, was wir nicht wollen." Der Investor habe sich mit dem Grundstück "verzockt". "Wir sind nicht da, um finanzielle Verluste zu kompensieren", so Bergsträsser.

Die sagten die Befürworter

> Felix Konrad (Grüne) kritisierte, dass andere Fraktionen seit der Vertagung in der vorangegangenen Sitzung keine Anregungen an den Investor herangetragen haben. "Wir verstehen es nicht mehr", sagte er. Im 21. Jahrhundert müsse man dichter bauen und Flächen "effizienter" nutzen. Das erzeuge zwangsläufig einen Bruch mit dem Ortsbild. Auch umfangreichere Bauvorhaben könnten genehmigungsfähig sein. Es gehe auch darum, eine dauerhafte Ruine zu verhindern.

> Anne von Reumont (CDU) kritisierte ebenfalls Kollegen, die keine Vorschläge gemacht haben. Es habe genügend Zeit und Gelegenheiten gegeben. "Uns gefällt auch nicht alles", meinte sie. Aber es gehe auch darum, die Brache zu beenden und für Lebendigkeit im Weiler zu sorgen. Man müsse auch endlich akzeptieren und respektieren, dass ein privater Bauherr Eigentümer sei – und nicht die Stadt.

> Petra Groesser (Grüne) fand es "langsam lächerlich", wie sich manche Fraktionen äußern. "Wir wollten, dass die Bürger entscheiden", erinnerte sie. "Und diese wollten den Bebauungsplan nicht." Nun müsse man zu einem Ergebnis kommen. "Es geht um das Wohl der Stadt und nicht darum, für Aussagen Applaus zu bekommen", so Groesser. "Wir wollen vermeiden, dass Rainbach brach liegt."

> Hermino Katzenstein (Grüne) ergänzte, dass der Bürgerentscheid der Stadt die Planungshoheit genommen habe.

Das sagten die Bürger

Dirk Staudenmaier von der Bürgerinitiative forderte einen Erhalt der großen Kastanienbäume und fragte, ob die Stadt die geplanten Abstandsflächen und Höhen prüfe. Bürgermeister Frank Volk verwies hier an das Landratsamt und zeigte sich beim Erhalt der Kastanien skeptisch. Auf Nachfrage von Tobias Mayer von der Bürgerinitiative erläuterte Volk, dass der ursprünglich angedachte städtische Bebauungsplan lediglich ruhe und jederzeit aktiviert werden könne. Es fehle aber an Hinweisen von Stadträten, was diese sich vorstellen. Thomas Schmitz, Ex-Grünen-Stadtrat, griff die Kritik des Investors auf, dass sich nicht alle Fraktionen an einer Lösungsfindung beteiligt hätten. Volk widersprach: Die Gespräche seien "äußerst konstruktiv" gewesen.