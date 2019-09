Neckargemünd. (luw) Dass eine 98-jährige Frau einen Zimmerbrand in der Waldstraße am Freitagmorgen überlebt hat, ist neben dem Einsatz der Feuerwehr wohl auch einigen glücklichen Umständen zu verdanken. Einem Passanten, der selbst Mitglied der Neckargemünder Feuerwehr ist, war gegen 7.40 Uhr aufgefallen, dass Rauch aus dem Erdgeschoss des Einfamilienhauses trat. Er reagierte besonnen und bat eine andere Passantin den Notruf zu wählen, während er zunächst an die Haustür klopfte. Allerdings kam aus dem Innern des Hauses keine Reaktion. Also rannte der Mann zum – ebenfalls glücklicherweise – nur wenige Hundert Meter entfernten Feuerwehrhaus, um sich gemeinsam mit seinen Kameraden einsatzbereit zu machen.

So waren die ersten Floriansjünger diesmal besonders schnell am Ort des Geschehens. „Wir mussten uns gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus verschaffen“, berichtet Feuerwehrkommandant Dirk Weinmann, „im Flur lag eine Person auf dem Boden.“ Die Seniorin sei bei Bewusstsein gewesen und konnte den Feuerwehrleuten mitteilen, dass sich außer ihr niemand anderes im Haus aufhielt. „Wir haben das Erdgeschoss mit Atemschutzmasken betreten und die Frau sofort dem Rettungsdienst übergeben“, so Weinmann. Von der Alarmierung bis zur Betreuung der Dame durch den Rettungsdienst seien weniger als zehn Minuten vergangen. Sie kam laut Polizei mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht. Dabei erklärt Weinmann, dass nach seiner „persönlichen Einschätzung“ bei diesem Einsatz wohl jede Minute mehr über Leben und Tod entschieden hätte: „Der Rauch war schon sehr dicht, er stand fast bis zum Boden und man hat nichts mehr gesehen.“ Entsprechend habe es für die 98-Jährige „Spitz auf Knopf“ gestanden.

Nachdem die Seniorin gerettet war, löschten die Einsatzkräfte den Brand im Wohnzimmer. Zur Ursache war am Freitagabend noch nichts bekannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf „mehrere Zehntausend Euro“. Wie Einsatzleiter Weinmann erklärte, sei das Einfamilienhaus der Seniorin „vorerst unbewohnbar“. Dies liege vor allem an der starken Rauchentwicklung, in deren Folge sich zum Beispiel Schadstoffe an den Wänden festgesetzt hätten.

Die Feuerwehr war insgesamt mit rund 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Neben der Abteilung Neckargemünd war auch die Mückenlocher Wehr im Einsatz.

Update: 19.50 Uhr