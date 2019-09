Neckargemünd. (pol/mün) Mit einer Rauchgasvergiftung wurden eine hochbetagte Frau am Freitagmorgen vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. In ihrem Haus in der Neckargemünder Waldstraße war ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei auf Nachfrage erklärt. Die Seniorin soll allein in dem Gebäude leben.

Der Brand im Erdgeschoss wurde gegen 7.40 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr konnte aber schnell eingreifen und löschen. Die Ursache für das Feuer steht noch nicht fest. Der Schaden soll ersten Schätzungen zufolge zwischen 20.000 und 30.000 Euro liegen. Die Brandermittler der Polizei nehmen jetzt ihre Arbeit auf.