Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) Wer an diesem Montagmorgen diese Zeilen liest und sein Auto noch in der Nähe des Neckars geparkt hat, dem kann nur geraten sein: Schnell aufhören zu lesen und den Wagen in Sicherheit bringen! Denn der Neckar soll nach Informationen der Hochwasser-Vorhersagezentrale im Laufe dieses Montags noch stark ansteigen. Das erste Hochwasser des Jahres ist also im Anmarsch. Die Schneeschmelze und tagelange Regenfälle treiben den Neckar aus seinem Bett. Gestern waren mehrere Feuerwehren der Region wegen Überschwemmungen im Einsatz - unter anderem jene in Schönau.

>>>Update: In Heidelberg wurde die B37 unter der Alten Brücke gesperrt - Überflutung voraussichtlich bis Dienstag <<<

Die Städte am Neckar haben sich am Wochenende fürs Hochwasser gerüstet. In Neckarsteinach wurde der Parkplatz am kleinen Lauer am Samstag dichtgemacht, wie Bürgermeister Herold Pfeifer auf RNZ-Anfrage sagte. Und das war auch notwendig, wie sich gestern zeigte: Am Sonntagnachmittag war der kleine Lauer komplett überspült. Heute wird der große Lauer folgen. "Meine Erfahrung sagt mir aber, dass wir kein großes Bauchweh haben müssen", so Pfeifer. "Wir werden es überleben." Denn erst ab einem Pegel von sieben Metern in Gundelsheim werden die hochwassererprobten Anwohner nervös. Gestern wurde für heute ein Höchststand von etwa sechs Metern vorhergesagt.

Gestern Nachmittag in Neckarsteinach: Der kleine Neckarlauer war bereits überspült. Fotos: Alex

Dieser reicht in Neckargemünd aus, dass alle Parkplätze am Neckar überflutet werden. Diese wurden am Samstag gesperrt, wie Bürgermeister Frank Volk auf Anfrage berichtete. Auch Neckargemünd orientiert sich am Gundelsheimer Pegel: Wenn dort 4,50 Meter überschritten sind, ist vier Stunden später der Neckarlauer überflutet. Das sollte laut Vorhersage bereits in der Nacht auf den heutigen Montag geschehen. Ab 4,70 Meter ist dann der Parkplatz unter der Friedensbrücke fällig und ab 4,80 jener beim "Schwanen" in Kleingemünd. Ab 5,50 Meter schwappt das Wasser von der Elsenz in einer Senke auf die Mühlgasse. Auch dies ist wahrscheinlich.

"Kritisch wird es ab sechs Metern", so Volk. Dann ist auch das Parkhaus der Wohnanlage in der Mühlgasse betroffen und erste Keller laufen voll. Wohnräume seien erst ab 6,50 Meter betroffen. "Da mache ich mir aber im Moment keine Sorgen", sagte Volk gestern Nachmittag. "Wir sind gut vorbereitet, Bauhof und Feuerwehr überwachen die Situation." Falls notwendig, schleppe man Autos ab.

Übrigens: Das letzte größere Hochwasser gab’s vor ziemlich genau einem Jahr. Der Höchststand damals: 6,50 Meter.