Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Einem Teil des Gemeinderats aus SPD- und Grünen-Fraktion schmeckte die Änderung der Gebührensatzung für die Kinderbetreuungseinrichtungen nicht. Hintergrund war eine hausinterne Anpassung des Preises für das Mittagessen bei den SRH-Dienstleistungen. Im Zuge dessen war festgestellt worden, dass es für die Mittagsverpflegung der Kinder in der Kita Wiesenbacher Tal keine vertragliche Vereinbarung gab.

Bislang mussten Eltern für die monatliche Verköstigung ihrer Kinder 58 Euro zahlen. Nach der neuen Kalkulation steigt der Preis von 2,94 Euro auf 3,50 Euro pro Essen und damit die Festlegung in der Gebührensatzung auf monatlich 73 Euro. Bei der Abstimmung befürwortete die Mehrheit des Gemeinderats bei acht Gegenstimmen und drei Enthaltungen den Verwaltungsvorschlag mit der preislichen Erhöhung.

„Wenn man lange die Gebühren nicht anpasst, kommt es zu solchen Erhöhungen“, stellte Bürgermeister Frank Volk noch vor Einstieg in die Diskussion fest. SPD-Gemeinderätin Lillianne Linier störte sich an der Erhöhung von 25 Prozent gegenüber den seitherigen Kosten und auch Jens Hertel (SPD) wollte den Eltern nicht immer mehr aufbürden. Grünen-Stadtrat Felix Konrad fragte nach der Qualität des Essens und ob es mit einem anderen Caterer nicht günstiger sei. Auch die Begründung der Erhöhung um 25 Prozent interessierte ihn. Allein mit den gestiegenen Personalkosten sei die Preiserhöhung nach zehn Jahren zu erklären, führte die Verwaltung aus.

„Im Kindergarten Wiesenbacher Tal können die Kinder nicht verpflegt werden, dazu sind die erforderlichen Räumlichkeiten nicht vorhanden“, sagte Bürgermeister Frank Volk. Vielmehr nehmen sie direkt in der SRH-Mensa das Mittagessen ein, was von Vorteil für die Stadt ist. Ob eine Wahlmöglichkeit besteht, also Essen täglich gebucht oder storniert werden könne, verneinte Malon Weiher von der Stadtverwaltung. Das Angebot eines Mittagessens ist in Ganztagseinrichtungen verpflichtend, war zu hören.

„Haben wir eine Alternative?“, fragte Rathauschef Volk in die Runde. „Wollen wir es uns leisten, das Essen zu subventionieren?“ Sein Vorschlag lautete, dies nicht zu tun und der Erhöhung auf 73 Euro zuzustimmen. Grünen-Stadträtin Petra Groesser wünschte sich als Entgegenkommen für die Eltern das Einführen von Abmeldefristen und als Festlegung in der Vereinbarung das Verwenden von Bio-Nahrungsmitteln. „Dann lieber subventionieren“, meinte Bürgermeister Volk, das sei immer noch günstiger als ein erhöhter Aufwand in der Verwaltung durch das An- und Abmelden sowie die Verrechnung. In Sachen Bio-Qualität wollte er im Dialog mit der SRH nachfragen.

„Wir sollten die Kirche im Dorf lassen“, meinte Manfred Rothe (Freie Wähler). „Für 2,80 Euro netto kann ich ein Kind nicht ernähren.“ Vielmehr seien 3,50 Euro ein Spitzenpreis, zumal man dafür noch Biokost und gute Ernährung bekommen sollte. Auch Anne von Reumont (CDU) hielt den Preis für durchaus angebracht. Wenn Eltern das Gefühl hätten, dass an der Essensqualität etwas zu bemängeln sei, würden diese sich bestimmt melden.