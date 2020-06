Die Arbeiten am Loch in der Hauptstraße waren gestern in vollem Gange. Foto: Alex

Neckargemünd. (luw) Einem aufmerksamen Mitarbeiter der Stadt ist es zu verdanken, dass ein Rohrbruch in der Hauptstraße frühzeitig repariert wird. Eine Absenkung der Straße auf Höhe des "Café Roma" war wie berichtet am Montagnachmittag bemerkt worden. Seither ist die Hauptstraße an dieser Stelle gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet, auf den Buslinien entfallen einige Stationen. Im Rathaus hofft man, die Straße am Samstag, 27. Juni, wieder freigeben zu können.

"Die Absenkung wurde zufällig beim Vorbeifahren von einem Mitarbeiter im Tiefbau bemerkt", erklärte gestern Stadtsprecherin Petra Polte auf Nachfrage. "Das war auch gut so, weil dadurch ein größerer Schaden verhindert wurde." Noch am Montagnachmittag waren Experten der Stadt und einer Fachfirma vor Ort und stellten einen Rohrbruch fest. Laut Polte waren zwei "aneinander hängende Frischwasserrohre" beschädigt, weshalb Wasser austrat und die Fahrbahn unterspült wurde. "Die Straße hat sich wohl vor allem auch deswegen abgesenkt, weil dort regelmäßig schwere Fahrzeuge fahren, vor allem Busse", so die Sprecherin.

Im Einmündungsbereich von Hauptstraße und Schiffgasse sei in diesem Zusammenhang eine zweite, kleinere Absenkung entdeckt worden. Diese sei Polte zufolge aber "verkehrsbedingt" aufgetreten, hier sei kein Rohrbruch zu befürchten. Der Schaden an der Fahrbahn werde nun ebenfalls behoben.

Der Rohrbruch wurde sofort repariert und die Wasserversorgung sichergestellt; gestern wurden die Löcher in der Straße "verfüllt". Am heutigen Mittwoch soll eine weitere Tragschicht aufgetragen werden, die am Donnerstag "ruhen" muss, wie Polte erklärte. "Deswegen ist die Schätzung, dass die Straße am Samstag wieder frei ist, realistisch."

In der Zeit der Sperrung bleiben Geschäfte und Gastronomiebetriebe sowie der Wochenmarkt auf dem Marktplatz erreichbar. Die Stadt empfiehlt, Autos in den Parkhäusern Pflughof und Waltscher Platz abzustellen. Die für das Busunternehmen BRN zuständige Deutsche Bahn erklärte auf Nachfrage, dass durch die Sperrung auf den Linien 752,753 und 754 Richtung Wiesenbach und Mückenloch die Haltestelle "Altes Rathaus" entfällt. In Fahrtrichtung Heidelberg werden "Letzter Heller" und "Hanfmarkt" nicht bedient; die Linien 752 und 753 werden in beide Richtungen über das Schulzentrum umgeleitet.