Die Polizei hielt insgesamt 51 Fahrzeuge am Neckargemünder Stadteingang an. Foto: Alex

Neckargemünd. (luw) In etwa jedem fünften Auto waren Drogen an Bord: So lässt sich die Verkehrskontrolle an der Bundesstraße B 37 am Stadteingang von Schlierbach kommend zusammenfassen. 25 Polizeibeamte und ein Arzt waren am Montag bekanntlich sieben Stunden lang im Einsatz - im Fokus lagen dabei Alkohol und Drogen. Die Kontrolle eines Autofahrers führte letztlich sogar zu einer Hausdurchsuchung, wie gestern von der Polizei zu erfahren war.

"Wir haben 51 Fahrzeuge angehalten und insgesamt 61 Personen kontrolliert", berichtete Polizeisprecher Markus Winter auf Nachfrage. Demnach wurden teilweise auch Mitfahrer eines Autos kontrolliert, "wenn jemand entsprechend auffällig war", so Winter. Unterm Strich registrierte die Polizei elf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. "Das betrifft entweder den Erwerb oder den Besitz von Drogen", erklärte der Polizeisprecher.

In fünf Fällen wurden "Verkehrsstraftaten" wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss angezeigt. Als Straftat wird laut Winter gewertet, wenn ein Autofahrer einen Alkoholwert von mindestens 1,1 Promille aufweist. Wegen Alkohols am Steuer wurden zudem fünf Ordnungswidrigkeiten aufgenommen - in diesen Fällen liegt der Alkoholwert unter den genannten 1,1 Promille. "Außerdem haben wir eine Person mit Anabolika erwischt, das ist ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz", ergänzte Winter.

Zum Verhängnis wurde die Verkehrskontrolle insbesondere einem Autofahrer: "Er stand unter Drogeneinfluss und wir haben eine kleine Menge Marihuana bei ihm im Auto gefunden", so der Polizeisprecher, "eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er vorher bereits entsprechend aufgefallen ist." Daher wurde sofort bei der Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbefehl veranlasst. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten dann laut Winter 25 Gramm Marihuana.