Von Christoph Moll

Neckargemünd. Nach fast 30 Jahren schließt der "Merhaba Orient-Shop" in der Neckargemünder Hauptstraße, Inhaberin Annegret Heller wird das Geschäft Ende Oktober aufgeben. Dies wurde in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Bauausschusses bekannt. Dieser befasste sich nämlich mit einem Antrag zur Nutzungsänderung des Ladengeschäfts zu "Pizzaservice, Catering und Abholung, ohne Bewirtung". Und er erteilte bei drei Enthaltungen grünes Licht.

"Von der Nutzung her spricht in der Altstadt nichts dagegen", sagte die städtische Fachbereichsleiterin Susanne Lutz. "Es gibt zwar schon genügend Pizzerias, aber baurechtlich ist diese zulässig." Allein schon aus Konkurrenzgründen dürfe man die Zustimmung nicht verweigern, so Lutz.

Petra Groesser (Grüne) sah ein Problem darin, dass das Geschäft im Kurvenbereich liege. "Dort kann niemand anhalten und Pizzen abholen", meinte sie. "Nicht unser Problem", zuckte Bürgermeister Frank Volk mit den Schultern: "Dort kann und darf nicht gehalten werden, sonst kommt der Bus nicht mehr durch."

Ein- und Ausfahrt ein Problem

Thomas Schmitz (Grüne) entgegnete, dass auch der Betreiber dort selbst halten müsse, um Speisen auszuliefern. "Das ist verkehrstechnisch praktisch nicht möglich", meinte Schmitz. Denkbar sei nur, dass ein Fahrzeug im Gang zum Nachbarhaus geparkt werde. Dort stehe aber "Gerümpel". Die "Ein- und Ausfahrt ist auf jeden Fall nicht unproblematisch", so Schmitz. "Das provoziert Ärger, weil dann doch Leute dort davor parken." Schmitz befürchtete "Tohuwabohu" und dass die Stadt dort dann aktiv werden müsse. "Ich habe aber nichts gegen die Nutzungsänderung", betonte er, sah allerdings ein Überangebot an Hol- und Bringdiensten. "Wir müssen den Antrag nur baurechtlich beurteilen", gab Volk zu bedenken.

Jens Hertel (SPD) interessierte sich für die Kundentoilette, die ja bei einem Abholservice nicht notwendig wäre. "Der Betreiber dürfte dort aber auch bewirten", meinte er: "Das wäre baurechtlich in Ordnung." Hertel regte ein absolutes Halteverbot in diesem Bereich an. Wenn der Bus wegen eines parkenden Autos ausweichen müsse, seien Fußgänger auf dem gegenüberliegenden Gehweg in Gefahr. Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) meinte, dass viele Lieferdienste inzwischen mit Rollern unterwegs seien. Dann gäbe es dort kein Problem. Sein Fraktionskollege Manfred Rothe sah eine "logistische Herausforderung". Denkbar sei auch, dass der Betreiber mit Speisen auf einer Sackkarre zum Neckarlauer fährt, wo sein Lieferwagen steht.

Ältestes Haus der Altstadt

Aber warum wird der Orient-Shop aufgegeben? Inhaberin Annegret Heller hat diese Entscheidung bereits im vergangenen Jahr und somit vor Corona getroffen. Sie ist nun 65 Jahre und möchte nicht mehr jeden Tag im Laden stehen. Zudem geht ihr Lebensgefährte in den Ruhestand. "Wir bleiben aber online erreichbar und besuchen weiter Mittelalter-, Bauchtanz- und Esoterik-Märkte, auch wenn diese in diesem Jahr fast alle ausfallen", betont die Wiesenbacherin.

Das Geschäft besteht bereits seit 1993, zunächst in Bammental, seit 17 Jahren in Neckargemünd. Zuletzt sei das Geschäft im stationären Einzelhandel wegen des Online-Handels immer schwieriger geworden. "Wenn es noch so wäre wie vor fünf Jahren, würden wir das Geschäft nicht aufgeben", so Heller. Besonders die Zeit von Oktober bis März, wenn auch kaum Touristen in der Altstadt unterwegs sind, mache keinen Spaß.

"Viele Leute bedauern das Ende für das Geschäft", berichtet Heller, die neben Bauchtanzkleidung, Schmuck, Accessoires, Kunsthandwerk, Räucherstoffen, Meditationskissen und Entspannungsmusik auch Geschenkartikel anbietet. "Der Schritt fällt mir nicht leicht", sagt Heller. "Ich höre mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf." Die Vorfreude auf die Märkte sei aber groß. Heller sucht nun für ihren Online-Shop ein Lager und beobachtet, wie es mit dem von ihr angemieteten Geschäft weitergeht. "Es ist das älteste Haus in der Altstadt aus dem 15. Jahrhundert", weiß Heller.