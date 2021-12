Pfarrer Erhard Hucht steht am Sonntag letztmals am Altar. Foto: Alex

Von Thomas Seiler

Neckargemünd. Der seit acht Jahren sich im Ruhestand befindende und ab 2015 auf dem Dilsberg lebende Pfarrer Erhard Hucht schiebt einen mächtigen Hals auf die Granden der römisch-katholischen Kirche im Erzbistum Freiburg. Er hat nämlich einen von Generalvikar Christoph Neubrand unterzeichneten "kanonischen" – also einen kirchenrechtlichen – Verweis und einen Verwaltungsbefehl mit Strafandrohung erhalten.

Der Grund: Entsprechend den gesetzlichen dienst- und arbeitsrechtlichen Regelungen kam Hucht der Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nicht nach. Dies verlangt die Kirchenbehörde von jedem Kleriker, der noch pastorale Dienste verübt und damit Kontakt zu Kindern und Jugendlichen hält. Jenes Papier gilt als Präventionsmaßnahme gegen sexuelle Gewalt an Minderjährigen.

Der in Strümpfelbrunn geborene und im Mannheimer Jungbusch aufgewachsene 76-Jährige legte nun fristgerecht Widerspruch dagegen ein, bis zum 15. Januar das Papier vorlegen zu müssen. Gleichzeitig beugte der Geistliche jeder rechtlichen Grundlage vor und steht am morgigen Sonntag in der ökumenischen Arche-Gemeinde um 11 Uhr ein letztes Mal am Altar. Damit verabschiedet er sich von den Gläubigen.

Ungeachtet dessen will die Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz mit dem neuen leitenden Pfarrer Tobias Streit an der Spitze den scheidenden Seelsorger offiziell bei einem Sonntagsgottesdienst am 2. Januar um 11 Uhr in Bammental für dessen bislang sechsjährigen ehrenamtlichen Einsatz an zwei Sonntagen pro Monat besonders würdigen. Hucht absolvierte 1961 in Rastatt sein Abitur, studierte in Freiburg und Lyon Theologie und empfing zehn Jahre später im Freiburger Münster die Priesterweihe. "Trotz dieses Verabschiedungszeremoniells bleibt es bei der von der Amtskirche erzwungenen inneren Emigration aus dem Gemeindeleben", betonte der weit gereiste Pfarrer. Er will deshalb in seiner Arche-Predigt auf die Hintergründe dieses Rückzuges eingehen. Dabei spielt wohl auch sein Einsatz als Krankenhaus- und Gefangenenseelsorger eine Rolle, ebenso seine Tätigkeit in Afrika und in der Telefonseelsorge.

Eines wird dabei sicherlich auch klar: "Ich habe überhaupt nichts gegen Führungszeugnisse, die man alle fünf Jahre vorlegen soll, auch wenn ich sie als Unsinn betrachte", erklärte er gegenüber der RNZ. Denn dies diene nur der übertriebenen Aktivität der Bischöfe und weniger dem Kindeswohl, das zu schützen sie vorgäben. Er hielt alles "eher für Spülwasser, das sie von der Verantwortung einer systemischen und drückenden Schuld der Kirchenbehörde reinwaschen soll". Denn ohne jede Vernunft horte man teure Papiere in den Behörden und retuschiere die abgrundtiefe Schuld der Kirchenleitungen im Missbrauchsskandal weg, so Hucht.

Der Pfarrer, der auch schon als "Urlaubspfarrer an der Nordseeküste" wirkte, sieht für sich kein Fehlverhalten. Er hält angesichts der unterbliebenen Anhörung und einer fehlenden Bewertung der von ihm vorgetragenen Gründe aus seiner Sicht eine Androhung von Disziplinierung oder Bestrafung aus formalen Gründen rechtlich für unwirksam und erkennt das gesamte Szenario als "reinen Skandal". Er fragt sich deshalb, ob dies dem akademischen Niveau der Amtskirche entspreche, fehlende Argumente durch Drohgebärden zu ersetzen. Seitenlang zerpflückt Hucht in seinem jüngsten Schreiben den Schriftverkehr der Diözese und wehrt sich dabei gegen sein vermeintlich hartnäckiges Verhalten – und ferner gegen den Vorwurf, sich als "Kultpriester" zu verstehen. Das alles wirke in seinen Augen "eher wie Kaffeesatz-Lesen, denn wie eine rechtlich solide Grundlage".

Dabei geht Hucht noch einmal auf ein pädophiles Verhalten von Priestern ein, das ja nur durch ein Vertrauensverhältnis zu den Ministrantengruppen entstehen könne. Dies komme gerade bei ihm nicht vor, da er schon wegen seiner persönlichen Situation die "zufällig anwesenden Ministranten" bei den Gottesdiensten in den verschiedenen Kirchen der Seelsorgeeinheit überhaupt nicht kenne.

Ihm sei kein einziger Fall bekannt, bei dem die Kirche von einem Missbrauchsdelikt durch einen Priester nichts gewusst und davon erst durch ein Strafverfahren oder durch ein erweitertes Führungszeugnis erfahren habe, erklärt Hucht. Er erwarte daher, "dass bei einem nächsten Schreiben der Kirchenbehörde nicht wieder ein spektakulärer Beweis omnipotenter Überheblichkeit auf meinen Tisch flattert, sondern ein Schreiben, das sich um eine sachliche Klärung der anstehenden Fragen bemüht".