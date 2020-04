Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Der Schritt, die Neckargemünder Tafel wegen der Coronakrise zu schließen, war ihrer Vorsitzenden Rita Hütter nicht leicht gefallen. Vorsorglich aus Rücksichtnahme auf ihre ehrenamtlichen Helfer im Rentenalter, die den Laden sonst "schmeißen" und die womöglich einer erhöhten Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ausgesetzt gewesen wäre, hatte sie die Entscheidung getroffen. Die besonders engagierten Fahrer der Tafel traten nun vor Ostern mit einer Idee an sie heran: Wenn eine Ladenöffnung nicht erfolgen könne, so könnte man doch die Waren direkt zu den Haushalten befördern, und das ganz besonders zu Ostern. "Wir haben so viele haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Kartoffelpüree, Glas- und Büchsengemüse und vieles mehr", argumentierten sie.

Rita Hütter zeigte sich sofort aufgeschlossen. Sie rief einige Haushalte, die der Tafelladen versorgt, an und fragte, ob ein Bedarf bestehe und so ein Geschenk willkommen sei. Die Kontakte zeigten sich erfreut über die angekündigte Lebensmittelgabe. Ein Helferkreis – Kontaktverbot und Abstandsregeln beherzigend – fand sich zum Packen der 70 Taschen ein. Eine Dame hatte eigens aus diesem Anlass für alle Helfer Mundschutze genäht.

Am Gründonnerstag erfolgte die erste Ausfahrt, nachdem noch von Bäckern Backwaren und Brot abgeholt und aufgeteilt worden waren. Drei Fahrer bewerkstelligten, dass die Geschenke zugestellt wurden, in denen sich auch eine Tüte mit Schokoladen-Osterhasen und Ostereiern befand.

Die Namen und die Adressen der Personen, die den Tafelladen regelmäßig besuchen, sind den Verantwortlichen der Tafel ja bekannt. Sogar bis Spechbach, Meckesheim und Heiligkreuzsteinach wurde geliefert.

In den Taschen wurde auch ein Brief der Tafel mitgegeben. In diesem wünschte das Tafelteam den Kunden nicht nur ein frohes Osterfest, sondern kündigte an, dass man auch nach Ostern diese Aktion zunächst einmal nur für Backwaren wieder durchführen wolle. "Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie mit dem Dienst einverstanden sind und Sie einen weiteren Bedarf an Lebensmitteln haben oder Fragen zu diesen Thema", schrieb das Team der Neckargemünder Tafel in dem Brief. Als Kontakt wurde die Telefonnummer 0 62 23 / 7 15 80 angegeben.