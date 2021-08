Neckargemünd. (nah) Die "Konzerte am Neckar" setzen auf besondere Veranstaltungsorte, da hat Organisatorin und Managerin Angela Mahmoud ein besonderes Händchen für. Seit Ende Mai ist die Gaststätte "Flatsebatser" auf dem Campingplatz an der Friedensbrücke mit von der Partie und fester Bestandteil des Open-Air-Kalenders der Sommer-Edition 2021. Dieses Mal konnte Angela Mahmoud die "Ortsteilcombo" aus Wieslocher Stadtteilen begrüßen.

Die Konzertreihe hat ebenso ihre Fans wie die auftretenden Musiker. Über 50 Personen fanden sich allmählich zu Konzertbeginn ein und genossen neben der Musik auch die Bewirtung durch den "Flatsebatser" – da musste niemand hungrig und durstig bleiben. Auch die Campingplatzgäste kamen auf ihre Kosten und manch einer tauschte den gemütlichen Platz vor dem Wohnmobil mit einen Sitzplatz bei der Gaststätte.

Bevor Gitarrist und Sänger Sven Wittmann, Bassistin Katja Wesch und Thomas Pfeifer am Cajon – sie sind die "Ortsteilcombo" – ihren Instrumenten rockige Töne entlockten, bedankte sich Angela Mahmoud bei allen treuen Unterstützern der Konzertreihe und auch bei den Fans, die fast kein Konzert verpassten. Aus Sevilla hatte Angela Mahmoud einen roten Spanierhut mitgebracht, der einen ganz besonderen Zweck an diesem Abend erfüllen sollte. In ihn durfte das Publikum monetär seine Wertschätzung für die Musiker hinterlegen, wovon rege Gebrauch gemacht wurde.

In Neckargemünd ist Sven Wittmann spätestens dank seiner Auftritte im Alten E-Werk – vor der Corona-Pandemie – kein Unbekannter. Der Auftritt im "Flatsebatser" war für die "Ortsteilcombo", die es seit 2013 gibt und die in der jetzigen Besetzung seit drei Jahren spielt, allerdings eine Premiere. Das Stöbern in den Archiven der Rock- und Popmusik hat sich die Combo auf die Fahnen geschrieben: "Da finden wir immer wieder nette Sachen", ließ Sven Wittmann wissen.

Ins Jahr 1968 ging es beispielsweise mit dem flott performten Beatles-Titel "Lady Madonna". Davon altersmäßig nicht allzu weit entfernt war der Gilbert O’Sullivan-Hit "Get Down" aus dem Jahr 1973. Die gespielten Titel klangen keineswegs angestaubt, sondern dank der Spielfreude und dem Können der drei Musiker dynamisch und frisch. Da lauschten die Besucher gerne, sangen mit oder bewegten sich zur Musik. Über zweieinhalb Stunden mit kleiner Pause unterhielt das Trio sein Publikum, das immer mehr in Schwung kam und sich an den Perlen der Rock- und Popmusik von George Michael, Tom Petty, Smokie, Paul Simon, Queen oder den Rolling Stones erfreute.

Am Campingplatz geht die Konzertreihe am 29. August mit dem Auftritt von "Muka & Friends" ab 11.30 Uhr weiter und noch drei weitere Konzerte wird es im September geben. Aber auch an anderen Veranstaltungsorten wie am "Capri" in Ziegelhausen, bei "Bett & Couch" in Heidelberg-Handschuhsheim, in der "Villa Katzenbuckel" in Waldkatzenbach und im Schaufenster Garten von "TonArt" in Schönau stehen weitere Veranstaltungen der Reihe an.