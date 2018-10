Auf dem neuen THW-Gelände in Kleingemünd erlebten die Besucher unter anderem spektakuläre Rettungsübungen am Gerüst. Foto: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckargemünd. Auf dem "Einsatzgerüstsystem" liegt eine blaue Stoffpuppe, die gleich in einen Schleifkorb gelegt und über Steckleitern nach unten transportiert wird. Zuvor werden die Leitern mit riesigen Erdnägeln gesichert. "Da kann jetzt nichts mehr passieren", ist vom Kommentator zu erfahren. Es ist Tag der Offenen Tür beim Technischen Hilfswerk (THW) Neckargemünd im neuen Domizil in Kleingemünd.

Bei der Übung zum Auftakt erfährt das Publikum so einiges über die Gerätschaften, die bei technischen Hilfeleistungen zum Einsatz kommen. Ebenso, dass bei Rettungseinsätzen immer auch Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz vor Ort sind oder die Feuerwehren helfend zur Seite stehen.

Das THW Neckargemünd bezog erst vor wenigen Wochen sein neues Zuhause in der Kurpfalzstraße in Kleingemünd. Der Neubau kostete über zwei Millionen Euro. Doch das Geld ist nach Jahrzehnten eher provisorischer Unterkunft in der Mühlgasse und in der Wiesenbacher Straße offenbar gut angelegt. "Da war alles so beengt, dass wir gar keinen Aktionstag für die Öffentlichkeit hätten veranstalten können", sagt Michael Willenbacher, Ortsbeauftragter seit 2007.

Und jetzt? Da stehen die Einsatzfahrzeuge samt Steckbrief nebeneinander aufgereiht, während in der Fahrzeughalle Tische und Bänke aufgebaut sind. Der örtliche Karnevalsverein hat die Bewirtung übernommen. Im Verwaltungsgebäude gibt es Kaffee und Kuchen, laminierten Schrifttafeln ist zu entnehmen, was in den Räumlichkeiten ansonsten so passiert. Unter anderem hat die "Vereinigung der Freunde und Förderer des THW Neckargemünd" Gelegenheit, dort ein Büro für ihre Zwecke zu nutzen.

Derzeit gehören 38 Aktive sowie 18 Kinder und Jugendliche zum THW-Ortsverein. Bei Einsätzen werden auch schon mal Trennschneider, Bergewannen, große Kettensägen, der Gesteinsbohrhammer oder der Notfallrucksack gebraucht. So genau weiß man das vorher nie. Doch in den Fahrzeugen ist alles wohlgeordnet und griffbereit.

Die eingangs beschriebene Übung geht übrigens auf einem Gelände neben dem Neubau über die Bühne, über das erst einmal Gras wachsen muss. Das heißt: Der Rasen muss nach dem trockenen Sommer erst noch eingesät werden. "Aber es ist toll, dass wir jetzt so ein großes Übungsgelände haben", freut sich Michael Willenbacher. Derweil kann er Interessierte nur ermuntern, im Ortsverband aktiv zu werden. Zurzeit gehören seinen Worten nach sechs Frauen zu den Aktiven und es können gerne mehr werden.

Mitglieder des Technischen Hilfswerks helfen immer wieder auf nationaler und internationaler Ebene, aber eben auch in der Nachbarschaft. Zum Beispiel nach Unwettern, wenn der Neckar oder dessen Zuflüsse mal wieder über die Ufer getreten sind.

Für die Einsatzbereitschaft das ganze Jahr über - also 365 Tage jeweils 24 Stunden lang - dankte Bürgermeister Frank Volk dem THW. Die nächste ehrenamtliche Leistung der Organisation wird übrigens wieder der Bau einer Ponton-Brücke beim Bohrermarkt im November sein. Genau dort, wo die Elsenz in den Neckar mündet.