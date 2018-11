Das 120 Jahre alte Hotel Kredell prägt das Bild der Altstadt - es liegt am Hanfmarkt direkt am Anfang der Hauptstraße. Fotos: Alex

Neckargemünd. (cm) Das Hotel Kredell in der Hauptstraße ist geöffnet. Selbstverständlich ist das nicht, denn eigentlich wollte Inhaberin Heike Hogan in diesem Winter in den Ruhestand gehen. Doch dieser wird sich wohl noch etwas verschieben.

Denn nach wie vor konnte kein Betreiber gefunden werden, der das seit 120 Jahren bestehende Haus im Herzen der Neckargemünder Altstadt in seiner bisherigen Form als Hotel weiterführt - was auch die Stadt begrüßen würde. "Es waren zwar einige Interessenten da", berichtet Heike Hogan. "Bis jetzt hat sich aber noch nichts ergeben."

Wird bis zum 31. März kein neuer Betreiber gefunden, will die Stadt auch einer anderen Nutzung des Gebäudes zustimmen. Eine entsprechende Bauvoranfrage ruht.