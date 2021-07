Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Die heftigen Niederschläge der vergangenen Wochen haben den Neckar immer wieder aus seinem Bett getrieben. Nun ist es wieder soweit: Durch den vorhergesagten Dauerregen droht das nächste Hochwasser. Die Hochwasser-Vorhersagezentrale Baden-Württemberg prognostizierte am Montagabend für den Neckar in Gundelsheim einen Pegelstand von 4,50 Meter in der Nacht auf Mittwoch. Aber auch über fünf Meter wurden für möglich gehalten. An diesem Pegel orientieren sich die Städte Neckargemünd und Neckarsteinach, wo die Hochwasserwelle etwa vier Stunden später ankommt.

In Neckarsteinach wird der Parkplatz am kleinen Lauer bereits ab einem Pegel von 2,60 Meter in Gundelsheim überflutet. Dieser Wert war in den vergangenen Tagen stets überschritten. Deshalb wurde der Parkplatz auch gar nicht erst freigegeben, wie Bürgermeister Herold Pfeifer berichtet. Auch habe man erst gar nicht gereinigt. Auch der große Lauer wird wohl im Laufe des Dienstags wieder überspült, was ab 3,40 Meter in Gundelsheim der Fall ist. Häuser sind jedoch erst ab sieben Metern betroffen. "Wir sind wie immer vorbereitet", so Pfeifer.

In Neckargemünd werden am heutigen Dienstag ab 6 Uhr je nach Lage die Parkplätze am Neckarlauer, unter der Friedensbrücke, am Schwanen in Kleingemünd und im Ortsteil Rainbach gesperrt, wie die Stadt auf RNZ-Nachfrage mitteilte. Ab 4,50 Meter in Gundelsheim ist hier der Neckarlauer betroffen, ab 4,70 Meter der Parkplatz unter der Friedensbrücke, ab 4,80 Meter der Parkplatz am "Schwanen" und ab 5,50 Meter schwappt das Wasser auf die Mühlgasse. Keller laufen erst ab sechs Metern voll. So weit wird es aber voraussichtlich nicht kommen.