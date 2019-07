Das Naturbad in Neckargemünd. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Drei Jahre hat das Naturbecken im Kleingemünder Terrassenfreibad durchgehalten. Bis Donnerstag.

Am Mittag musste es wegen erhöhter Keimwerte gesperrt werden. Dieses Mal waren allerdings nicht die sogenannten Pseudomonas-Keime schuld, sondern Coli-Bakterien und Enterokokken, wie der städtische Fachbereichsleiter Franz-Georg Scheffczyk erklärte.

Die Grenzwerte waren teilweise um das Dreißigfache überschritten. "Wir sind noch am Rätseln, wie es zu diesen Werten kam", sagt Scheffczyk. "Klar ist, dass die Keime durch Menschen und nicht etwa durch Gänse eingetragen wurden."

Die wahrscheinlichste Ursache seien die enorm hohen Temperaturen in Verbindung mit Tausenden Badegästen. Mit etwas Glück kann das Naturbecken am Samstag schon wieder freigegeben werden. Dann liegt das Ergebnis von Wasserproben vor, die Donnerstagnachmittag genommen wurden. Am heutigen Freitag bleibt das Becken sicher noch gesperrt. Die konventionell mit Chlor betriebenen Nichtschwimmerbecken sind derweil weiter geöffnet.

Update: Donnerstag, 25. Juli 2019, 19.30 Uhr