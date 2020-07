Von Christoph Moll

Neckargemünd/Heidelberg. Fast auf den Tag genau ein Jahr war es Montag her, dass in Kleingemünd ein Streit eskalierte. Schon länger war das Verhältnis zwischen dem Anwalt, Investor, Gründer der Stadt-kritischen Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" sowie selbst ernannten Bürgermeisterkandidaten Thomas Ax und dem Freie-Wähler-Stadtrat Steffen Wachert angespannt. Dann attackierten zwei freilaufende Ax-Hunde den Wachert-Kater "Binx". Der Vorfall hatte ein juristisches Nachspiel: Das Heidelberger Amtsgericht verurteilte Ax am Montag zu einer Geldstrafe von 4500 Euro wegen Unterschlagung. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor einen Strafbefehl über 20.000 Euro erwirkt, gegen den Ax vorgegangen war. Deshalb kam es nun zur Verhandlung.

Diese begann mit der Verlesung der Anklage: Laut Staatsanwalt Jonathan Waldschmidt sollen am 7. Juli 2019 gegen 17.30 Uhr in der Straße Im Franz Vollmer zwei Hunde von Ax den norwegisch-sibirischen Waldkater von Wachert angegriffen haben. Der Anwalt soll sich danach den "leblos erscheinenden Kater" unter den Arm geklemmt haben und mit den Hunden davongeradelt sein. Auf der Suche nach seinem Kater soll Wachert später Ax mit einer Tüte gesehen haben, in der möglicherweise das Tier gewesen sein könnte. Der Staatsanwalt warf Ax vor, "bewusst wahrheitswidrig" zu Wachert gesagt zu haben, dass der Kater vom Arm gesprungen sei. Damit habe er "legitime Interessen" wie eine Schadenersatzforderung vereitelt. Wegen des öffentlichen Interesses seien Ermittlungen von Amts wegen eingeleitet worden.

Thomas Ax will Bürgermeister werden.

Ax kritisierte, dass die Verhandlung stattfand, obwohl er Corona-Risikoperson sei. Die Richterin hielt dagegen, dass das Gericht Rücksprache mit der Ärztin von Ax gehalten habe, was laut dem Anwalt unzulässig gewesen sei. Ax schilderte seinen Lebenslauf von der Kindheit im Ruhrgebiet bis zur Gründung seiner Anwaltskanzlei vor fünf Jahren in Neckargemünd, die auf Vergabeverfahren für öffentliche Auftraggeber spezialisiert sei. Diese habe durch die Coronakrise einen Einbruch erlitten. Ax erklärte, dass er Eigentümer von 84 Wohneinheiten sei. Er lebe mit seiner Frau und den drei Kindern aber zurückgezogen und bescheiden. Seit fünf Jahren führe er mit seiner Frau das "Familientherapeutische Zentrum". "Ich bin ein unbescholtener Mann", betonte er.

Steffen Wachert erzählte, dass er nach der Hundeattacke Ax erst mit einer vollen und später mit einer leeren Plastiktasche gesehen habe: "Mein erster Gedanke war, dass der Kater entsorgt wurde." Es könne aber auch sein, dass in der Tüte Akten waren, räumte er ein. Der zweijährige "Binx" sei sehr träge gewesen. Die stundenlange Suche nach ihm blieb erfolglos – der Kater ist bis heute wie vom Erdboden verschluckt. Das Verhältnis zu Ax beschrieb Wachert als "sehr angespannt". Ax-Anwalt Florian Frank beklagte diffamierende Facebook-Posts über Ax. Der Stadtrat hielt entgegen, dass viele Menschen Angst vor Ax hätten.

Steffen Wachert ist Freie-Wähler-Stadtrat.

Mehrere Nachbarn schilderten am Montag, dass Ax mit dem leblosen Kater davonfuhr. Drei Angestellte von Ax bestätigten, dass dieser häufig Akten in Plastiktaschen transportiere. Und ein Polizist schilderte, dass der Kater erfolglos in Mülltonnen gesucht wurde. Mit ausschlaggebend war für das Gericht die Aussage einer Zeugin, die Ax mit dem Kater auf seinem Grundstück gesehen habe. Ax hatte gesagt, dass der sehr erschöpfte Kater sich schnell wieder erholt habe und schon vorher von seinem Arm gesprungen sei. Er habe diesen mitgenommen, um Hilfe zu holen, und nicht gewusst, dass der Kater Wachert gehöre. Schadensersatzansprüche wären von der Haftpflichtversicherung der Tiere gedeckt gewesen. "Ich hatte kein Interesse, etwas zu vertuschen", so Ax.

Staatsanwalt Waldschmidt forderte jedoch weiter eine Geldstrafe über 20.000 Euro. Ax-Anwalt Frank plädierte auf Freispruch und zog in Zweifel, dass die Zeugin Ax mit dem Kater am Haus sehen konnte und es sich überhaupt um eine Unterschlagung handle. Frank sah "eine große Aktion" gegen Ax. Auch Wachert habe das Bürgermeisteramt "im Auge". In seinem "letzten Wort" betonte Ax, dass ihm der Vorfall leidtue. "Ich kann aber nicht erkennen, wie ich mich anders verhalten hätte sollen", so Ax. "Mir soll hier gezeigt werden, wo der Hammer hängt." Er sah eine "Machtdemonstration". "Ich würde das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren, wenn ich verurteilt würde", so Ax.

Das wurde er. Das Gericht schenkte ihm keinen Glauben: Ax habe mit der Unterschlagung Schadensersatzansprüche abwenden wollen, so die Richterin. Die Geldstrafe wurde aber auf 4500 Euro reduziert. Ax kündigte an, in Berufung zu gehen.