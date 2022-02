Neckargemünd. (nah) Was lange währt, wird endlich gut. Mit diesem Sprichwort gratulierte Bürgermeister Frank Volk zur Eröffnung des neu gebauten Rewe-Marktes in direkter Nachbarschaft zum Vorgängergebäude in Kleingemünd. Weiß-rote Luftballonbögen überspannten den Eingangsbereich und kündigten das besondere Ereignis an. Großzügiger konnte am neuen Standort auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern geplant werden mit Platz für das aus rund 19.000 unterschiedlichen Artikeln bestehende Sortiment. Zusätzlich haben einige Neuerungen Einzug gehalten.

Gemeinderäte und Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten sich für einen Rundgang vor der Eröffnung am gestrigen Donnerstag eingefunden, genauso wie der Investor Werner Kroffl von der "IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft" aus Mannheim sowie Rewe-Vertriebsleiter Mathias Götz, Rewe-Vertrieb-Gebietsmanager Marco Kriksciunas und weitere Gäste. Sie alle wurden von Marktmanagerin Sandra Karabulut und Vertretern ihres Teams herzlich willkommen geheißen. Dieses ist mit dem neuen Markt auf 57 Personen angewachsen und somit um zwölf Arbeitsplätze vergrößert.

Investor Werner Kroffl richtete den Blick zurück auf die erste Anfrage nach einer Markterweiterung im Jahr 2010. Doch dann sei lange nichts passiert. Das hatte sich mit Bürgermeister Volk und dem jetzigen Gemeinderat geändert. 18 Monate hat die Erstellung des Marktes nach der erteilten Baugenehmigung dann doch noch gedauert – auch zuletzt wegen Lieferschwierigkeiten, mit denen niemand in dieser Form gerechnet hatte.

39 Jahre alt ist das Gebäude des "alten" Rewe-Marktes, das derzeit ertüchtigt wird und ab 7. März auf 800 Quadratmetern den Rewe-Getränkemarkt sowie als weiteres Sortiment Tiernahrung beherbergen wird. Auch DHL-Pakete werden hier angenommen und versendet. In dem seitherigen Getränkemarkt wird eine Apotheke eingerichtet.

Ehe auf einem Rundgang das Erscheinungsbild des neuen Marktes mit erweitertem Sortiment begutachtet werden konnte, überreichte Bürgermeister Volk mit Rathausmitarbeiterin Regina Watzelt Brot und Salz zur Eröffnung.

Der neue Markt bietet im Eingangsbereich neben dem Backwarenverkauf durch die Bäckerei Frick aus Sinsheim eine Salatbar, Sushi und Blumen einer Floristin, die auf Wunsch Sträuße bindet. Molkereiprodukte, Feinkost- und Pasta-Produkte schließen sich an. Herzstück des Marktes ist die Bedienungstheke mit Fleisch, Wurst oder Käse. Neu ist eine Fischtheke. Des Weiteren liegt ein Schwerpunkt auf Bio-Produkten, veganen Lebensmitteln und regionalen Waren wie Eiern aus Gundelsheim, Spirituosen aus Dossenheim oder Obst aus Edingen-Neckarhausen.