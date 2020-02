Auch in der jüngsten Sitzung des Neckargemünder Gemeinderates war der Mückenlocher Hausarzt ein Thema

Anna-Magdalena Oehne-Marquard (SPD) forderte: "Wir müssen uns dafür einsetzen, dass der bestehende Arztsitz in Mückenloch erhalten wird – dafür lohnt es sich zu kämpfen."

Bürgermeister Frank Volk sagte, dass es dafür eine Lösung gebe: Der Eschelbronner Arzt könne eine halbe Stelle an seinem bisherigen Sitz nach Mückenloch abgeben. Dadurch würden sowohl in Eschelbronn als auch in Mückenloch jeweils eine halbe Arztstelle fehlen, die dann wieder "aufgefüllt" werden müssten. "Denn sowohl die Eschelbronner als auch die Mückenlocher erwarten zurecht jeweils eine ganze Arztstelle", so Volk. "Es dürfen keine Orte gegeneinander ausgespielt werden." Der Bürgermeister sagte, dass er bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) interveniert habe und die Stadt nun als Vermittler auftrete. Zuerst habe es aber von der KV tatsächlich geheißen, dass ein Arzt nicht in zwei Planungsräumen gleichzeitig tätig sein könne. Dies stimme aber nicht. "Die Lösung ist da, aber es müssen nun die Anträge gestellt werden", sagte Volk. "Der Arztsitz in Mückenloch wird ausgeschrieben und nicht weggekürzt – wir hoffen, dass sich auf jeden Fall ein Arzt findet."

SPD-Stadträtin Oehne-Marquard meinte, dass die ärztliche Versorgung auf dem Land ohnehin schwierig sei. "Die KV betrachtet alles vom grünen Tisch aus", kritisierte sie. "So war es auch damals, als die Notfallpraxis in Neckargemünd geschlossen wurde." In anderen Teilen von Baden-Württemberg sehe die Situation viel besser aus als in der hiesigen Region. "Es ist eine Schande, wie es hier läuft", meinte Oehne-Marquard.

"In anderen Teilen von Baden-Württemberg wäre man froh, wenn es dort unsere Versorgung zum Beispiel mit Fachärzten geben würde", entgegnete Bürgermeister Volk. In Neckargemünd gebe es auch Haut- und Augenärzte, was für eine Stadt dieser Größe nicht selbstverständlich sei. "Meiner Ansicht nach fehlt die Attraktivität für die Ansiedelung von allgemeinärztlichen Praxen", meinte der Bürgermeister und ergänzte: "Das ist aber ein politisches Thema."

In Neckargemünd sehe es zwar insgesamt gut aus. "Der Wegfall der Notfallpraxis hat uns aber hart getroffen", räumte Volk ein. "Wir haben aber damals alle Mittel ausgereizt und sogar eine Resolution verabschiedet." (cm)



[-] Weniger anzeigen