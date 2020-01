Viel Applaus gab es in der vollen Schulaula beim Neujahrsempfang am Freitagabend. Bürgermeister Frank Volk konnte viel Positives verkünden und überreichte für die im Ausland weilende Triathletin Laura Philipp ein Präsent an deren Ehemann Philipp Seipp. Thordis Taag (Bild rechts oben) kündigte derweil ihren Rückzug als Erste Vorsitzende des Gewerbevereins an. Fotos: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Unzählige Male brandete beim Neujahrsempfang am Freitagabend in der Aula des Schulzentrums Applaus auf – einmal jedoch ganz besonders: Nämlich als Bürgermeister Frank Volk verkündete, dass ab Mitte des neuen Jahres Regionalexpress-Züge in Neckargemünd Station machen. Damit geht ein lange gehegter Wunsch der Stadt in Erfüllung, für den sich Volk seit vielen Jahren einsetzte. "Wir haben damit eine schnelle Verbindung nach Mannheim und eine umstiegsfreie Verbindung nach Stuttgart und Tübingen", freute sich Volk. In einer Stunde und 43 Minuten sei man künftig ohne Umsteigen in der Landeshauptstadt. Die rund 300 Besucher hörten noch mehr gute Nachrichten zum neuen Jahr.

Zunächst aber begrüßte Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Rehberger nach dem Neujahrsgruß der Dilsberger Nachtwächter die Gäste zum Neujahrsempfang von Stadt und Gewerbeverein. Darunter waren die ehemalige CDU-Europaabgeordnete Diemut Theato aus Waldhilsbach, die frühere CDU-Landtagsabgeordnete Elke Brunnemer, die Leimener Bürgermeisterin Claudia Felden, die Rathauschefs Holger Karl aus Bammental, Maik Brandt aus Meckesheim und Edgar Knecht aus Lobbach sowie der ehemaliger Gaiberger Bürgermeister Klaus Gärtner, der aus Neckargemünd stammt.

Bürgermeister Frank Volk blickte auf das vergangene Jahr zurück – so zum Beispiel auf die Kommunalwahlen, durch die sich der Gemeinderat vergrößert und verjüngt habe. Die Förderung des Klimaschutzes habe die Stadt konsequent weiterverfolgt. So sei Neckargemünd inzwischen eine pestizidfreie Kommune und die Straßenbeleuchtung sei bis auf wenige Ausnahmen auf stromsparende LED-Leuchten umgestellt. Auch die Umsetzung des Radwegekonzeptes habe begonnen.

Volk erinnerte außerdem an die Fertigstellung der Containeranlage für Obdachlose und Geflüchtete in der Güterbahnhofstraße und den Umbau des Kindergartens in Mückenloch, der bis Ende Februar beendet sein soll. Zwei der schönsten Erfolge seien der Weiterbetrieb der Fähre am Neckarhäuserhof und die Wiedereröffnung der Jugendherberge auf dem Dilsberg gewesen.

Radspurtest bis Schlierbach?

Nicht geschafft habe man im vergangenen Jahr die Bewirtschaftung der Neckarriedkopfhütte, die nun 2020 realisiert werden soll. Die Sanierung der Walkmühle musste ebenso verschoben werden wie die neue Nutzung des Areals "Griechische Weinstube/Lamm" und der Villa Menzer. Die Sanierung der städtischen Gebäude werde einen Großteil der 7,5 Millionen Euro umfassenden Investitionen in diesem Jahr ausmachen – darunter auch Umbaumaßnahmen im Schwimmbad mit neuen Filtern, Pumpen, Folien und Fahrradständern.

Volk gab außerdem bekannt, dass in diesem Jahr die Planungen für die Neugestaltung des Hanfmarktes und der Schiffgasse beginnen sollen. Und dass die Stadt sich dafür einsetzen werde, dass die ab Pfingsten geplante Radspur auf der B 37 nicht nur bis zur Orthopädie getestet wird, sondern weiter bis nach Schlierbach. Das Jahr 2020 werde außerdem ein Jahr der Jubiläen. So werde unter anderem das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit dem französischen Évian gefeiert.

Die Erste Vorstandsvorsitzende des Gewerbevereins, Thordis Taag, erinnerte an mehrere Geschäftseröffnungen im vergangenen Jahr. Ein Faltplan mit den örtlichen Geschäften solle den Einzelhandel in der Stadt ebenso weiter stärken wie die zahlreichen Abendbummel-Veranstaltungen, die es wieder von März bis Dezember geben wird. Taag gab bekannt, dass sie nach drei Jahren an der Spitze des Vereins im Sommer nicht mehr kandidieren wird. Nach sechs Jahren im Gewerbeverein sei es für sie an der Zeit, "Tschüss" zu sagen. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung riet dazu, dass ihr Nachfolger wieder aus den Reihen der Gewerbetreibenden kommen sollte.

Nach Ehrungen für die Sportlerin Laura Philipp (siehe Artikel rechts) und für verdiente Blutspender beendeten preisgekrönte Musiker der Musikschule mit einem weiteren tollen Auftritt und dem Stück "Mission Impossible" den Neujahrsempfang – in der Hoffnung, dass das Jahr 2020 keine unmögliche Mission darstellt ...