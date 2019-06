Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckargemünd/Meckesheim. "Wie komme ich denn jetzt nach Sinsheim?" Ratlos steht die junge Frau mit dem E-Bike vor dem Bahnhof in Neckargemünd. Die Busse, die als Schienenersatzverkehr (SEV) im Einsatz sind, dürfen keine Fahrräder mitnehmen. Dass die Bahnstrecke zwischen Neckargemünd und Meckesheim während der Pfingstferien wegen Wartungsarbeiten gesperrt ist, hat sie zu spät erfahren. Nun hofft sie, dass einer der Busfahrer eine Ausnahme macht und sie nicht bis Meckesheim radeln muss.

Es ist kurz vor 15 Uhr und noch kein Berufsverkehr. Um 13.55 Uhr startete Wolfgang Fink an der Ersatzhaltestelle seinen Bus. Zu dieser Uhrzeit eilte ein ganzer Schwung Fahrgäste vom Bahnhof zur Ersatzhaltestelle und fast sah es so aus, als würden manche draußen bleiben müssen. Soweit kam es aber dann doch nicht: Alle passten rein, einige müssen stehen, aber es wäre sogar noch etwas Platz. Die Fahrt geht zunächst Richtung Bahnhof Bammental und Reilsheim. Zwischendurch hält der Fahrer an, um ein Mädchen mitzunehmen, das am Bahnhof in den falschen Bus gestiegen ist. Das war aber nicht ihre Schuld. Denn: Auf dem Bus nach Neckargemünd stand noch Meckesheim drauf.

Mit dreieinhalb Minuten Verspätung kommt Wolfgang Fink in Meckesheim an. Irgendwo gibt es immer kleine Hindernisse. Ausgerechnet jetzt ist auf der Industriestraße in Bammental wegen Bauarbeiten eine Ampel eingerichtet. In Sachen Schienenersatzverkehr sind mehrere Busse "on Tour" und immer zwei hintereinander, wie Fink weiß. Er selbst ist für seinen Arbeitgeber ansonsten mit dem Reisebus in ganz Europa unterwegs. Nun fährt er für einen Tag die Ersatzlinie "6718".

Kein Zwischenhalt, keine Tickets

Von Neckargemünd bis Meckesheim sind 22 Minuten Fahrzeit eingeplant. Mit der S-Bahn würde das nur zwölf Minuten dauern. Fahrkarten sind in den Bussen des Schienenersatzverkehrs übrigens nicht erhältlich. Es sei davon auszugehen, dass Bahnfahrer ihr Ticket sowieso schon in der Tasche haben. Wer statt mit den gängigen Linien von Neckargemünd nach Meckesheim gelangen will, muss sich sein Ticket vor Fahrtantritt am Automaten ziehen. Aber, er oder sie sollte wissen: Auch wenn der Schienenersatzverkehr zum Beispiel durch Bammental und Mauer fährt, ist es den Busfahrern nicht gestattet, an dortigen Haltestellen einen Stopp einzulegen und jemanden ein- oder aussteigen zu lassen. Es sollen nur die Bahnhaltepunkte bedient werden, weil der Fahrplan sonst völlig durcheinander geraten könnte.

"Ich hab’ zehn Tage frei, so gesehen juckt mich die Streckensperrung momentan nicht", ist von einem Herrn zu erfahren, der sonst beruflich zwischen Neckargemünd und Sinsheim pendelt. Auch eine Schülerin des Gymnasiums Bammental sieht es gelassen. Sie wohnt in Mauer und war vormittags mit dem SEV in Richtung Neckargemünd unterwegs, um eine Freundin zu besuchen. Jetzt nehmen die beiden am Bahnhof Neckargemünd die S5 in Richtung Heidelberg um 15.11 Uhr, um dort einen Altstadtbummel zu machen. Der Schienenersatzverkehr ist auf die An- und Abfahrtszeiten der S-Bahnen ausgerichtet. Es kann aber sein, dass der Bus bei größeren Verspätungen im Schienenverkehr doch einmal weg ist, weil er sich unabhängig davon an seinen Fahrplan halten muss.