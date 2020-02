Der Gehweg in der Wiesenbacher Straße kann wieder genutzt werden. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Vor etwa einem Jahr ist in Neckargemünd die Mauer gefallen – nämlich jene entlang des Gehwegs in der Wiesenbacher Straße in Höhe der Einmündung des Dreikreuzwegs. Seither mussten Fußgänger die Straße überqueren, da die Mauer mit einer aufwendigen Konstruktion gesichert werden musste. Dies hat nun ein Ende.

Vor Kurzem haben hier die Arbeiten begonnen – und sie sind bereits abgeschlossen. Statt einer Sandsteinmauer ist der Hang nun mit Pflanzringen abgestützt. Verantwortlich für die Baustelle war nicht die Stadt. "Es handelt sich um eine private Mauer", erklärt Stadtsprecherin Petra Polte. "Zuerst musste geprüft werden, ob die Mauer dem Denkmalschutz unterliegt."

Dies sei aber nicht der Fall gewesen. "Gewiss hat die Prüfung die Reparatur etwas verzögert, aber da es sich um eine private Maßnahme handelt, wissen wir nicht, woran die Verzögerung letztendlich lag", so Polte.