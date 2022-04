Von Agnieszka Dorn

Neckargemünd. Es ist kein Geheimnis: Die evangelische Kirchengemeinde plant, das Martin-Luther-Gemeindehaus an der Friedensbrücke zu verkaufen. Die Entscheidung beruht auf dem sogenannten Liegenschaftsprojekt der Evangelischen Landeskirche Baden. Dessen Ziel sei es, den Gebäudebestand bei allen Kirchengemeinden zu reduzieren, um Kosten zu senken. Dies erklärte Pfarrerin Petra Hasenkamp bei der Gemeindeversammlung in der St. Ulrichskirche.

Grund dafür seien zurückgehende Kirchensteuereinnahmen von etwa 30 Prozent; die Landeskirche plant daher entsprechende Einsparungen in einer Größenordnung von ebenfalls 30 Prozent. Der Rückgang der Steuereinnahmen sei vor allem auf den demografischen Wandel zurückzuführen, so Hasenkamp. Hinzu kämen Kirchenaustritte.

In der zurückliegenden Sitzung des Neckargemünder Gemeinderats hatte es bereits eine Überraschung gegeben: Die evangelische Kirchengemeinde hatte der politischen Gemeinde das Martin-Luther-Haus angeboten. Im städtischen Haushalt wurden für den Erwerb und die Sanierungsmaßnahmen 800.000 Euro bereitgestellt. Man habe ein Angebot der Stadt mittlerweile erhalten, sagte Hasenkamp nun bei der Versammlung, der auch Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Rehberger beiwohnte. Verhandlungen habe es aber noch keine gegeben, betonte die Pfarrerin.

Interesse bekundet am Kauf des Gebäudes hat auch der Neckargemünder Rechtsanwalt, Investor und Gründer der stadt-kritischen Initiative "Neckargemünd im Aufbruch", Thomas Ax. Er hatte im Vorfeld einen möglichen Kaufpreis von einer Million Euro signalisiert.

Ax war bei der Gemeindeversammlung anwesend und ist zudem – oder vielmehr war bis zu diesem Zeitpunkt – Mitglied der evangelischen Markusgemeinde. Er monierte, dass man bei der Gemeindeversammlung nicht ausreichend Zeit habe, Fragen zu stellen und darüber zu diskutieren. Für das Martin-Luther-Haus und die Renovierung der Kirche waren jeweils eine halbe Stunde eingeplant – Zeit für Diskussionen gab es in der Tat keine. Ax stellte daraufhin den Antrag, eine neue Gemeindeversammlung durchzuführen; bei dieser sollten die Mitglieder ausreichend Zeit haben, über die Themen zu diskutieren. Gleich hinterher gab er zudem seinen Austritt aus der evangelischen Kirchengemeinde bekannt.

Die Auslastung der Gemeinderäume im Martin-Luther-Haus betrage 28 Prozent und liege somit unter dem Nutzungsdurchschnitt innerhalb der Landeskirche, sagte Pfarrerin Hasenkamp. Die Pandemie habe die Situation nicht gerade verbessert. Das Gemeindehaus wurde 1957 gebaut und muss auf den neusten gesetzlichen Stand gebracht werden. Man habe im Durchschnitt Mieteinnahmen von 25.000 Euro. Diesen stünden Ausgaben für Löhne, etwa für den Hausmeister, in Höhe von 21.000 Euro gegenüber. Übrig bleibe also ein minimaler Gewinn, so Hasenkamp.

Es gibt Zuweisungen von der Landeskirche für das Gebäude in Höhe von jährlich 10.550 Euro; auf der anderen Seite bestehen sogenannte Substanzerhaltungsrücklagen von fast 30.300 Euro pro Jahr. Das ergibt ein Jahresdefizit von gut 20.000 Euro. Sollte die Markusgemeinde das Gebäude selbst sanieren, würden die Kosten laut Hasenkamp bei 570.000 Euro liegen.

Die evangelische Kirchengemeinde hat ein Wertgutachten für das Gebäude in Auftrag gegeben, bei dem der Boden- und Sachwert im Fall eines Verkaufs ermittelt wurde. Dieser liegt demnach aktuell bei insgesamt 750.000 Euro.

Auch die St. Ulrichskirche war ein Thema: Die Kirche sollte für rund 1,2 Millionen Euro erneuert werden. Auslöser sind eine nötige Gehwegrenovierung und ein barrierefreier Zugang zur Kirche. Auch im Inneren der Kirche stehen einige Maßnahmen an. Die Orgel sei von Schimmel befallen, so Hasenkamp. Zudem müssten die Wände innen gereinigt und Fenster auf Vordermann gebracht werden. Durch Letzteres soll künftiger Schimmelbefall verhindert werden. Weiterhin sei die Beleuchtung in der Kirche zu dunkel, es gebe keinen Internetanschluss und die Mikrofonanlage sei nicht auf dem neuesten Stand. Sanitäranlagen sollten barrierefrei und eine Teeküche soll eingerichtet werden.

Die Landeskirche sorgte für einen De-Facto-Baustopp, berichtete Hasenkamp: Die Kostenzusage von 1,2 Millionen Euro wurde auf rund eine halbe Million Euro gekürzt. Man habe dagegen Beschwerde eingereicht. Mit einem Teilerfolg – nämlich weiteren 155.000 Euro für die Gehwegrenovierung und einen barrierefreien Kirchenzugang.