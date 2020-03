Neckargemünd.(cm) Geht in Neckargemünd und in dessen Stadtteil Mückenloch eine Frau um, die absichtlich Müll auslegt, um damit Ratten und Ungeziefer anzulocken? Im sozialen Netzwerk Facebook wird berichtet, dass im Container und im Mülleimer am Friedhof in Mückenloch Lebensmittel- und Hausabfälle entsorgt und schon Körner auf dem Parkplatz ausgelegt wurden, um Tiere anzulocken. Erst unlängst sei dort eine Ratte gesehen worden. Die Dame sei durch ihre Taten auch in Neckargemünd bekannt und es tue sich nichts, obwohl schon im vergangenen Jahr die Polizei und das Ordnungsamt eingeschaltet worden seien.

Stadtsprecherin Petra Polte bestätigte, dass die illegale Müllablagerung in Mückenloch im Laufe des vergangenen Jahres dem Ordnungsamt gemeldet wurde. "Es konnte jedoch bei verschiedenen Überprüfungen keine Person vor Ort festgestellt werden", so Polte. "Es kommt leider immer wieder vor, auch an anderen Stellen innerhalb des Stadtgebietes, dass jemand seinen Müll in öffentlichen Bereichen entsorgt."

Teilweise geschehe dies in Mülltonnen, teilweise auch ohne Mülltonnen zum Beispiel im Wald. Das Ordnungsamt kontrolliere verstärkt den Bereich des Friedhofes und versuche, die Person oder Personen auf frischer Tat zu ertappen. "Sollte ein Bürger jemanden sehen und die Identität der Person definitiv bestätigen können, kann dieser Bürger das dem Ordnungsamt gerne mitteilen", so Polte. Wichtig seien dann die Tatzeit, der Tatort und eine Angabe über das, was entsorgt wurde.