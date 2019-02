Von Christoph Moll

Neckargemünd. Eigentlich schien alles klar: Neckargemünd bewirbt sich in diesem Jahr um einen vom Land geförderten Fußverkehrs-Check, bei dem die Wege für Fußgänger in der Stadt unter die Lupe genommen und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Sollte das Vorhaben nicht gefördert werden, zahlt die Stadt das 15.000 Euro teure Vorhaben selbst. Kommt sie aber zum Zug, so stehen 15.000 Euro im Vermögenshaushalt zur Umsetzung von Maßnahmen bereit. Das Geld wurde in den Haushaltsberatungen bereits entsprechend in Aussicht gestellt. Doch dann trat der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung auf die Bremse. Mit 18 zu drei Stimmen wurde die Bewerbung um eine Förderung beschlossen. Sollte Neckargemünd dabei nicht zum Zug kommen, wird das Vorhaben nicht automatisch selbst bezahlt. In diesem Fall wird noch einmal beraten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat eine Bewerbung abgelehnt - auch weil ein zu hoher Aufwand für die Verwaltung befürchtet wurde. Damals hatten sich 58 Kommunen beworben, von denen acht eine Förderung erhielten. Der Fußverkehrs-Check wird von einem Karlsruher Planungsbüro durchgeführt. Es sind Veranstaltungen von Mai bis November dieses Jahres vorgesehen, gegliedert in fünf Phasen: Vorbereitung, Auftaktworkshop, Begehungen, Abschlussworkshop und Nachbereitung.

Hermino Katzenstein (Grüne), für den das Vorhaben ein Herzensanliegen ist, bedankte sich - wohl etwas voreilig - dafür, "dass es nun so schnell geht und das Vorhaben umgesetzt wird". Er betonte, dass der Check notwendig sei. In der Wiesenbacher Straße zum Beispiel seien die Einmündungen der Seitenstraßen sehr breit und damit "autogerecht". Fußgänger müssten ungewöhnlich lange Strecken zurücklegen und die Gehwege seien sehr schmal. "Es gibt an einigen Stellen in Neckargemünd Optimierungsbedarf - und das wissen wir auch", meinte er. Jürgen Rehberger (Freie Wähler) sagte, dass er auch an Fußwege für Schulkinder denke. So werde beispielsweise der Steg über die B 45 nicht angenommen. "Wir haben einige neuralgische Punkte wie zum Beispiel den Neckarlauer und es wäre gut, wenn wir ein Gesamtkonzept hätten", meinte er.

Winfried Schimpf (SPD) bremste den Optimismus. "Wir sind skeptischer", sagte er und gab zu bedenken, dass es bereits einen Arbeitskreis Barrierefreiheit gebe. "Wenn dieser zu Ergebnissen kommt, gibt es etwas zu tun", meinte er. Schimpf kritisierte außerdem, dass keine flächendeckende Begutachtung der Stadt vorgesehen sei, sondern lediglich zwei ausgewählte Routen durch die Stadt, die jeweils zwei bis drei Kilometer lang sein sollen. "Das ist uns zu schmalbrüstig und zu eng gedacht", sagte er. Zudem sah er keine großen Chancen, dass die Stadt zum Zug kommt.

"Wir begrüßen die Idee nicht", machte Anne von Reumont (CDU) deutlich: "Aber wir befürchten einen großen Aufwand für die Verwaltung." Bürgermeister Frank Volk sagte, dass man den Aufwand nicht abschätzen könne: "Die Verwaltung schimpft nicht, wenn sie es nicht machen muss", betonte er. Reumont gab zu bedenken, dass große Erwartungen in der Bevölkerung geweckt werden: "Es gibt dann einen Druck, Maßnahmen umzusetzen - wir haben aber Projekte mit höherer Priorität." Karlheinz Streib (Freie Wähler) wollte wissen, ob die Ortsteile ebenfalls berücksichtigt werden. Er berichtete, dass sich auch auf dem Dilsberg ein Arbeitskreis gebildet hat, der Fußwege intensiv begutachtet habe. Demnächst werde ein Bericht vorgelegt. Uwe Seiz von der Stadtverwaltung sagte, dass die zwei ausgewählten Routen auch in den Ortsteilen liegen könnten.

Hermino Katzenstein zeigte sich "überrascht über die Richtung der Diskussion" und meinte, dass der Fußverkehr, der einen großen Anteil einnehme, am meisten unterschätzt werde. Er nannte als Beispiel für eine verfehlte Planung ein Geschäft in der Hauptstraße, das eine Rampe für Rollstuhlfahrer habe. Diese könne jedoch nicht ausgeklappt werden, wenn der Parkplatz vor dem Geschäft belegt ist. "Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen", betonte Katzenstein.

Jens Hertel (SPD) kritisierte diese "Polemik", wie er es nannte. Hierfür sei der Planer verantwortlich. "Die Fußgänger sind uns nicht egal", betonte er. "Wenn wir die Förderung nicht bekommen, müssen wir ein anderes Konzept finden." Hertels Fraktionskollege Joachim Bergsträsser gab zu bedenken: "Wir machen hier das nächste Fass auf und haben noch nicht einmal das fertige Radwegekonzept umgesetzt."