Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Autofahrer in der Region werden derzeit auf eine harte Probe gestellt. Kaum ist die Sanierung des Geh- und Radweges an der Bundesstraße B45 mit halbseitiger Sperrung und Ampel zwischen Neckargemünd und Bammental beendet, kommt schon die nächste Baustelle: Völlig überraschend und ohne Ankündigung wird seit Ende der vergangenen Woche auf der Bundesstraße B37/45 in der Ortsdurchfahrt von Kleingemünd gearbeitet. Die jetzigen Einschränkungen sind nur ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommt.

Gelbe Markierungen, zahlreiche Warnbaken und eine Baustellenampel in Höhe der Einmündung der Saarstraße lassen erahnen, dass es hier länger zu Behinderungen kommen könnte. Auch die Abbiegespur in die Saarstraße ist weggefallen, sodass Linksabbieger nicht mehr auf einer separaten Spur warten können.

Doch was wird hier gemacht? Die RNZ fragte beim zuständigen Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg nach. Dessen Sprecherin Silke Hartmann erklärte, dass der Grund für die Baustelle die Erneuerung der Lichtsignalanlage an der Einmündung der Saarstraße in die B37/45 sei. Hierfür seien auch Tiefbauarbeiten im Gehweg notwendig. Und diese Nachricht dürfte den Autofahrern gar nicht gefallen: Ab Anfang kommender Woche – voraussichtlich Montag oder Dienstag – soll nur noch eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Und zwar bis zum Ende der Baustelle, die "mindestens vier Wochen" andauern soll. Der Verkehr werde in dieser Zeit mit einer Baustellenampel geregelt, so Behördensprecherin Hartmann. Die Kosten von rund 100.000 Euro trägt der Bund.

Auf der B37/45 sind jeden Tag bis zu 20.000 Fahrzeuge unterwegs. Sie ist die Route für Pendler aus dem Neckar- und Steinachtal in Richtung Heidelberg.