Neckargemünd. (cm) Am Marktplatz brennt wieder Licht. Genauer: in den früheren Räumen des Modehauses Leist, die zu den größten und prominentesten Ladenflächen in der Neckargemünder Altstadt gehören. Die Arbeiter, die hier über fast zwei Jahre aktiv waren, sind inzwischen verschwunden. Der Geruch von Baustaub ist Kaffeeduft gewichen. Hier hat die Onigkeit-Gruppe, die derzeit vor allem mit dem umstrittenen Neubauvorhaben im Ortsteil Rainbach für Schlagzeilen sorgt, in diesen Tagen die "Deen Kaffeerösterei" eröffnet. Auch dieses Bauvorhaben hatte für kommunalpolitischen Zündstoff gesorgt.

Die Räumlichkeiten sind nicht wiederzuerkennen. Begonnen hatte der von der Sinsheimer Architektin Melanie Busch betreute Umbau bereits Anfang des vergangenen Jahres, zuletzt hatte die Material- und Rohstoffknappheit für Verzögerungen gesorgt, wie Projektentwickler Fatos Rukiqi betont. So auch bei der Röstmaschine und deren Komponenten. Aber auch die hohen Anforderungen an den Brandschutz stellten eine große Herausforderung dar. "Nun aber steht der Laden ohne Abstriche", betont Rukiqi.

Das Herz der Rösterei, die übrigens nach Rukiqis neunjährigem Sohn Deen benannt ist, steht im Obergeschoss: die Röstmaschine UG 22 des Herstellers "Kirsch und Mausser" – eine Nachbildung eines Exemplars aus den 60er Jahren. Hierher wird der Rohkaffee aus dem Lager im Keller gesaugt. Besucher können den Röstprozess verfolgen. Der Rohkaffee wird aus drei Anbaugebieten in Kolumbien, Guatemala und Brasilien direkt bezogen. Hinzu kommen fünf weitere Gebiete über Händler.

Kopf der Rösterei ist Betriebsleiter Gjergj Kabashi, der mit Rukiqi seit vielen Jahren befreundet ist und seit zwölf Jahren die Rösterei "Lauri" in der Schwetzinger Vorstadt in Mannheim betreibt. Zuvor war der Sauerländer in mehreren Lokalitäten in Mannheim zu Hause. Neckargemünd kannte er bisher noch nicht. "Der Aufbau der Rösterei ist eine Herzenssache für mich", betont er. "Mein Beruf ist eine Berufung." Die erste Resonanz sei sehr gut. Künftig soll es vier festangestellte Mitarbeiter geben. Kuchen und Kleingebäck stammen von Eva Heß aus dem Stadtteil Dilsberg.

Und was ist mit der Außenbestuhlung im Frühjahr und Sommer? Bekanntlich wünschte sich Rukiqi, alle drei Parkplätze vor der Rösterei entlang der in diesem Bereich verkehrsberuhigten Hauptstraße nutzen zu dürfen, was für Zündstoff gesorgt hatte. Wegen Bedenken anderer Gewerbetreibender wurde nur ein Parkplatz genehmigt, was Rukiqi als "schlechten Kompromiss" bezeichnet. "Wir haben hier über 800.000 Euro investiert und werden auch Gewerbesteuer zahlen", gibt er zu bedenken. Nächstes Jahr soll das Café um eine Eisdiele ergänzt werden. Die Pläne für einen Juwelier sind indes vom Tisch.