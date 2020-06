Von Benjamin Miltner

Es gibt viele Wege, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Eine Art ist es zu sticheln, jemanden zu attackieren, ihn runterzumachen. Man kann Missstände aber auch mit Humor anpacken. So wie der Neckargemünder Karl Gschwend. Ein Foto von einer verwilderten Sitzgelegenheit auf seinem täglichen Spazierweg reicherte er im sozialen Netzwerk Facebook mit den Worten an: "Neues Wellnessangebot. Parkbank bei der Ziegelhütte für besondere Momente".

Frei nach dem Motto: Die Aussicht auf den Neckar ist reizvoll – die Brennnessel als Rückenlehne noch viel reizvoller. Der Ton kam an, die Neckargemünder stellten augenzwinkernd die angenehmen Seiten des sonst so gefürchteten Gewächses heraus: "Gut gegen Rheuma", "gut für die Durchblutung", "gut für Tee", "und als Dünger" – ein Verwendungstipp jagte den nächsten. "Kann man auch essen und ist sehr gesund", meinte eine Nutzerin, "prickelnd" oder "Wer möchte Massage?", kommentierten die nächsten. Zwischendrin versicherte ein Mitarbeiter der Stadt: "Wird demnächst frei gemäht". Ziel erreicht! Die Quaddeln wurden also durchs Quasseln verhindert, ohne dass sich jemand in die Nesseln gesetzt hat. Wobei: Eine Nutzerin juckte es doch in den Fingern: "Eine Bank für den Bürgermeister", schrieb sie – und schob flugs noch eine Salve freundlicher Smileys hinterher ...