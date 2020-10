Neckargemünd.(cm) Auf der Bürgermeister-Müßig-Straße, also der Zufahrt vom Hollmuth-Tunnel zur Bundesstraße B45, ist es am Dienstag gegen 12.30 Uhr zu einem medizinischen Notfall gekommen. Laut Polizeisprecher Dieter Klumpp wurde dieser bemerkt, da ein an der Ampel in Höhe des Profi-Baumarktes wartendes Auto bei Grün nicht losfuhr. Der nach Angaben der Polizei 75-jährige Mann aus Neckargemünd musste reanimiert werden und wurde gegen 14 Uhr mit einem Rettungshubschrauber in eine Heidelberger Klinik geflogen. Sein Zustand ist nicht bekannt.

Ein glücklicher Zufall war, dass die Bammentaler Feuerwehr bei einer sogenannten Bewegungsfahrt mit ihrem neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug vorbeikam. Die Besatzung sicherte die Einsatzstelle sowie die Landung des Rettungshubschraubers ab und unterstützte den Rettungsdienst.