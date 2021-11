Erfolgreich ein Gewerbe betreiben wie in der Dilsberger Straße wird in Neckargemünd ab dem 1. Januar 2022 teurer. Foto: Frenzel

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Stadt am Neckar braucht mehr Geld. Neben der Einführung einer Bettensteuer für touristische Übernachtungen dreht die Stadt zum neuen Jahr weiter an der Steuerschraube: Der Gemeinderat hat in seiner zurückliegenden öffentlichen Sitzung beschlossen, sowohl die Grund- und Gewerbesteuer als auch die Hundesteuer zu erhöhen.

Bürgermeister Frank Volk betonte, dass die Stadt schon eine Haushaltsstrukturkommission eingesetzt habe, bevor sie wegen der miserablen Finanzen vom Landratsamt dazu aufgefordert worden sei. Diese habe sich zunächst mit der Verbesserung der Einnahmen der Stadt befasst, die Ausgabeseite folge noch. Grund- und Gewerbesteuer würden landauf landab erhöht, meinte Volk. Und in Neckargemünd sei dies zuletzt in den Jahren 2006 und 2010 der Fall gewesen.

Seither seien die Ausgaben der Stadt aber deutlich gestiegen – so zum Beispiel beim öffentlichen Nahverkehr. "Deshalb haben wir uns entschlossen, tätig zu werden", so der Bürgermeister. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2016 sei es gelungen, den Haushalt um eine Million Euro strukturell zu verbessern, ohne die Neckargemünder zu belasten. "Mit externen Maßnahmen sind wir aber nun am Ende", betonte Volk.

Der städtische Finanzchef Daniel Möhrle erläuterte, dass bei der Grundsteuer B eine Erhöhung des Hebesatzes von 380 auf 400 Prozent vorgesehen sei. Damit liege man künftig zusammen mit Eberbach, Leimen und Schwetzingen auf Platz sechs im Rhein-Neckar-Kreis. Was die Grundsteuer angeht, rechnete Möhrle vor, dass Eigentümer eines Einfamilienhauses künftig 255 statt 242 Euro im Jahr zahlen müssten. Bei einem Zweifamilienhaus betrage die Erhöhung im Schnitt 22 Euro, bei einer Etagenwohnung sechs Euro.

"Wir waren uns einig, dass wir etwas tun müssen", meinte der Kämmerer und sprach von einer "moderaten Anpassung auf ein ganzes Jahr gesehen". Die Erhöhung der Grundsteuer soll jedes Jahr rund 100.000 Euro mehr in die Stadtkasse spülen. Rund 176.000 Euro würde die Erhöhung der Gewerbesteuer von 340 auf 360 Prozent bringen. Damit springe die Stadt von derzeit Platz 42 im Landkreis auf Platz 13.

Bei der seit 15 Jahren nicht mehr geänderten Hundesteuer sollen künftig für einen Ersthund 100 statt 80 Euro und für einen Zweithund 200 statt 180 Euro im Jahr fällig werden. Halter eines Kampfhundes müssen für ein Exemplar künftig 600 statt 500 Euro und für ein zweites Exemplar 900 statt 800 Euro berappen.

Hermino Katzenstein (Grüne) signalisierte, dass die Grünen die Erhöhung der Hundesteuer mittragen. Bei der Grundsteuer gab er zu bedenken, dass der Landtag eine Reform für das Jahr 2025 beschlossen habe, nach der Kommunen auch eine Grundsteuer C auf unbebaute Grundstücke innerhalb der geschlossenen Bebauung erheben können. Damit soll ein steuerlicher Anreiz geschaffen werden, diese Grundstücke zu bebauen. Heike Geißler (Grüne) gab bei der Gewerbesteuer zu bedenken, dass viele Betrieb hart von der Corona-Pandemie getroffen worden seien. Ersparnisse seien oft aufgebraucht. Sie regte deshalb eine Erhöhung auf drei Jahre gestaffelt an. "Dann können wir es bleiben lassen", meinte Volk. Der Verwaltungsaufwand hierfür sei zu groß. Volk gab zu bedenken, dass Gewerbetreibende ohne nennenswerten Ertrag keine Gewerbesteuer zahlen müssen. Außerdem sei die Stadt bei Ratenzahlungen kulant.

"Steuererhöhungen sind nie schön und man findet immer Argumente dagegen", meinte Jürgen Rehberger (Freie Wähler). "Wir denken aber, dass es an der Zeit ist." Die Stadt bewege sich damit noch immer nicht in der Spitzengruppe im Landkreis, sondern im oberen Mittelfeld.

Maximilian Bernauer (CDU) sah die Erhöhung der Gewerbesteuer kritisch. "Wir sollten die Betriebe in der Krise nicht noch mehr belasten", meinte er. "Wir müssen diese langfristig halten statt kurzfristig von ihnen zu profitieren." Die Erhöhungen von Grund- und Hundesteuer seien in Ordnung. Auf lange Sicht brauche die Stadt "Visionen und große Ideen, um Einnahmen zu generieren".

Sarah Striegel und Joachim Bergsträsser signalisierten für die SPD, dass sie die Erhöhungen mitgehen. Marco La Licata (Linke) stimmte bei der Gewerbesteuer "schweren Herzens" zu, lehnte aber die Anpassung der Grundsteuer ab: "Diese trifft jeden und vor allem die Schwächsten, die durch die hohen Mieten aus den Ballungsgebieten vertrieben werden." Familien, Mieter und Studierende dürften nicht bestraft werden. Das könne nicht der Weg aus der Krise sein. Bei der Hundesteuer störte sich La Licata an der Differenzierung zu Kampfhunden: "Man kann auch einen Zwergpudel zu einem Kampfhund erziehen", fand er. Er werde dennoch zustimmen.

Giuseppe Fritsch (fraktionslos) forderte: "Wir müssen den Haushalt stabilisieren." Die Kommunalaufsicht schaue der Stadt auf die Finger. Die Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer sei ein notwendiger Schritt.

Die Erhöhung der Grundsteuer B erfolgte schließlich bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung, bei der Gewerbesteuer gab es drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Die Erhöhung der Hundesteuer hingegen erfolgte einstimmig.