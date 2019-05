Von Christoph Moll

Neckargemünd. Eigentlich wurde die Sicherung der Felswand oberhalb des Gewerbegebiets an der Dilsberger Straße im vergangenen Jahr nach sechs Jahren beendet. Doch nun gehen die Arbeiten weiter: Denn wie erst jetzt bekannt wurde, löste sich bereits Ende Februar ein großer Steinbrocken und schlug auf dem Hof der Firma "Espresso Coffee Machines Manufacture" (ECM) auf. Verletzt wurde niemand. Doch es wurde deutlich: Es besteht dringender Handlungsbedarf. Bürgermeister Frank Volk traf eine Eilentscheidung, die er in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates bekanntgab. Das Gremium nahm diese zur Kenntnis und genehmigte einstimmig die überplanmäßigen Ausgaben von knapp 24.000 Euro für die Felssicherung und "Räumung" des Hange.

Vom Kleingemünder Neckarufer aus ist die Felswand zu sehen, die das Gewerbegebiet in der Dilsberger Straße überragt. Foto: Alex

Die Stadt wurde am 1. März auf den Steinschlag aufmerksam gemacht und handelte sofort: Ein Fachbüro wurde eingeschaltet und erstellte ein Gutachten. Darin ist zu lesen, dass der Steinblock mit einer Kantenlänge von bis zu 40 Zentimetern auf einer neu errichteten Terrasse auf dem Firmengelände aufgeschlagen war. Dabei entstanden Schäden im Pflaster und an einer nahen Tür. Der Steinblock war von der angrenzenden Steilböschung herabgerutscht. Zuvor war bereits ein Baumstumpf wohl ebenfalls von der Böschung oberhalb des Anwesens "niedergegangen", wie es in dem Schreiben heißt.

Da der Gesteinsblock rundum verwitterte Oberflächen aufweist und keine frische Bruchkante zu sehen war, wird davon ausgegangen, dass sich der Stein nicht aus der Felswand gelöst hat. Vielmehr wird vermutet, dass er schon längere Zeit auf einer Böschung darunter lag und zum Beispiel durch Regen oder Wildtiere ins Rutschen gekommen ist. Für den Baumstumpf könnten dies auch Erklärungen sein. Zusätzlich wurden zwischen den Gebäuden und der Felswand zahlreiche kleinere Steine entdeckt, die ebenfalls aus der Böschung stammen, sich zum Teil aber auch aus der Felswand gelöst haben. Die Fachleute urteilten, dass die Terrasse und das anschließende Gebäude bis auf Weiteres nicht mehr betreten werden dürfen. Es wurde empfohlen, den Böschungsbereich oberhalb des Anwesens zu begehen und dort abgelagerte Steinblöcke und "Vegetationsreste" zu beseitigen. Danach könne sowohl die Terrasse als auch das angrenzende Gebäude wieder freigegeben werden. Im Verlauf des Jahres sollen dann - je nach Ergebnis der Begehung - weitere Sicherungsmaßnahmen erfolgen. So könnte ein Steinschlagzaun notwendig sein, den es östlich der Terrasse bereits gibt.

Von der Steilböschung rutschte Gesteinsmaterial. Foto: ECM

Die Stadt nahm nach dem Gutachten Kontakt zur Firma Schneider aus Lahnstein bei Koblenz auf, die bereits im vergangenen Jahr erfolgreich den Hang oberhalb des Grundstücks von Baustoffe Roth gesichert hatte. Diese reichte ein Angebot über knapp 49.000 Euro ein. Da im Haushalt lediglich 25.000 Euro als "Sicherheitsposten" eingestellt sind, müssen fast 24.000 Euro überplanmäßig freigegeben werden. Wegen der Gefahrensituation beauftragte Bürgermeister Volk die Firma per Eilentscheid mit der umgehenden Durchführung der Sicherungsarbeiten. "Hätte ich das nicht getan, wäre die Produktion bei ECM stillgestanden", erklärte Volk seine Entscheidung. "Und das über Wochen bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderates." Außerdem habe die Firma Schneider entweder sofort oder erst wieder im Sommer anfangen können. "Eine Eilentscheidung sollte die Ausnahme bleiben", meinte Volk.

Winfried Schimpf (SPD) lobte die "gute Entscheidung", während Martin Holschuh (Freie Wähler) Bauarbeiten auf einem nahen Areal an der Dilsberger Straße für die "Erdbewegungen" verantwortlich mach- te. "Ich hatte das schon einmal angemahnt", erinnerte er. "Noch kommt nur Dreck runter, aber wie lange noch?" Bürgermeister Volk sagte, dass die Bauarbeiten nicht die Ursache seien. Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) machte derweil auf Jugendliche aufmerksam, die regelmäßig an der Bockfelsenhütte am oberen Ende der Felswand feiern. Auch dadurch könne es zu Steinschlag kommen.