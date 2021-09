Neckargemünd. (cm) Edith Mayer tritt derzeit vor allem als Vertrauensperson des Bürgerinitiative "Achtung! Rainbach und Neckartal" in Erscheinung, die sich gegen die geplante Neubebauung im Ortsteil Rainbach wehrt. Mayers Familie ist aber auch bekannt als Inhaber des Busbetriebs im Stadtteil Dilsberg. Und für diesen ergriff sie in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderates das Wort – mit einem nicht so appetitlichen Thema.

"Wir als Arbeitgeber fahren als Subunternehmen für den Busverkehr Rhein-Neckar", erklärte Mayer. "Und wir können seit einiger Zeit unserer Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiter nicht mehr nachkommen." Denn an den beiden Endhaltestellen in der Neckargemünder Kernstadt sowie im Stadtteil Mückenloch gebe es keine Toiletten für die Fahrer. Die Fahrer hätten jeweils nur vier bis fünf Minuten Pause und könnten auf ihrer Tour nicht auf das Betriebsgelände in Dilsberg fahren. Mayer wollte wissen, ob die Fahrer einen Schlüssel für die Friedhofskapelle in Mückenloch erhalten und die dortige Toilette nutzen können.

"Wir haben den Busverkehr Rhein-Neckar gebeten, Abhilfe zu schaffen", berichtete Bürgermeister Frank Volk und versicherte: "Uns ist das Problem bekannt." Für den Neckargemünder Bahnhof sei eine Lösung nach dem Umbau im Herbst in Sicht. Hier soll es bekanntlich wieder eine öffentliche Toilette geben. "Wir haben in der Nähe auch noch das Rathaus", gab Volk zu bedenken. "Dieses bewerben wir aber nicht als öffentliche Toilette."

Es sei aber eine Möglichkeit. Für Mückenloch sei ein Schlüsseltresor an der Friedhofskapelle in Planung. Mit dem Busverkehr Rhein-Neckar müsse aber noch über die Kosten für die Reinigung der Toilette verhandelt werden. Mayer wusste von geforderten horrenden monatlichen Kosten, für die man eine Wohnung in Mückenloch mieten könne. Volk zeigte sich aber optimistisch, dass es nach den Sommerferien eine Lösung geben wird: "Das wird finalisiert."