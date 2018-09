Neckargemünd. (cm) Eine Woche nach der teilweisen Freigabe wird die Friedensbrücke nun komplett geöffnet: Im Laufe des Donnerstagvormittags soll auch das Linksabbiegen für den von Kleingemünd kommenden Verkehr auf die Friedensbrücke wieder möglich sein. Das Abbiegen war bislang verboten, weil ein Verkehrschaos in Neckargemünd befürchtet wird. Denn hier ist die Bahnhofstraße weiterhin für den Verkehr in Richtung Heidelberg gesperrt. Dies bleibt auch weiterhin so. Nach Heidelberg geht’s nur über Ziegelhausen. Bei der Entscheidung, die Brücke komplett zu öffnen, hat etwas anderes überwogen: Weil in den letzten Tagen viele von Kleingemünd kommende Autofahrer dennoch versucht haben auf die Brücke zu gelangen, kam es zu gefährlichen Wendmanövern und auch Unfällen.