Freie Fahrt herrscht wieder auf der Friedensbrücke in Richtung Kleingemünd - nicht aber in die entgegengesetzte Richtung. Fotos: Alex

Neckargemünd. (cm) Die Friedensbrücke in Neckargemünd wurde nach über dreimonatiger Vollsperrung wieder freigegeben. Die aus dem Elsenztal kommenden Fahrer taten sich jedoch schwer und zögerten bei der Brückenauffahrt. Stattdessen wollten die meisten Fahrer wie bisher in Richtung Schlierbach abbiegen.

Hier geht es aber in Richtung Heidelberg nicht weiter. Wer nach Heidelberg will, muss über Ziegelhausen fahren. Dies gilt auch für den von Kleingemünd kommenden Verkehr, der nicht auf die Friedensbrücke abbiegen darf. So soll der Verkehrsfluss verbessert werden.

Die Polizei war am Dienstag stundenlang vor Ort und regelte den Verkehr. Dennoch bildete sich in Richtung Bammental ein Rückstau.