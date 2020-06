Neckargemünd. (cm) Der Eklat im Gemeinderat der Stadt am Neckar erhitzt weiter die Gemüter im Gremium. Bekanntlich war es in der jüngsten öffentlichen Sitzung zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Grünen-Stadtrat und Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein und Bürgermeister Frank Volk gekommen. Hintergrund war, dass Katzenstein mangels Alternative in der Bürgerfragestunde aufgetreten war und eine Frage stellen wollte. Volk erteilte ihm zunächst das Wort, entzog es ihm dann aber wieder, nachdem mehrere Stadträte als Protest wütend den Saal verlassen hatten. Denn angeblich gab es eine Absprache im Vorfeld, dass sich Stadträte mit Fragen zurückhalten. So sollte die Sitzung wegen der Corona-Pandemie kurz ausfallen. Deshalb hatte Bürgermeister Frank Volk den Tagesordnungspunkt "Mitteilungen und Anfragen" gestrichen.

Jürgen Rehberger (Freie Wähler). Foto: Alex

Nun meldete sich der Fraktionschef der Freien Wähler zu Wort. "Es gab sehr wohl eine Absprache unter den Fraktionsvorsitzenden, den Tagesordnungspunkt ,Mitteilungen und Anfragen’ nicht in die Tagesordnung aufzunehmen", betont Jürgen Rehberger. "Es gab zwar keine förmliche Abstimmung darüber, aber Freie Wähler, CDU und SPD haben sich in Redebeiträgen dafür ausgesprochen." Anfragen sollten per E-Mail erfolgen, wichtige Themen sollte der Bürgermeister in der Sitzung öffentlich machen. Die Vertreterin der Grünen, Petra Groesser, habe sich bei der Besprechung vor der Sitzung "explizit nicht dagegen gewehrt".

"Ich finde es sehr schade, dass man sich nicht mehr, auch ohne Abstimmung, auf eine Übereinkunft verlassen kann", bedauert Rehberger. "Ich bin menschlich sehr enttäuscht und werde in Zukunft, auch bei informellen Treffen, auf eine Abstimmung bestehen." So ein Vorgehen von Petra Groesser – sie hatte sich ebenfalls in der Bürgerfragestunde mit einer Frage gemeldet – und von Hermino Katzenstein sei ihm "in über 30 Jahren im Gemeinderat" nicht bekannt, so Rehberger.

Auch weitere Stadträte wie Winfried Schimpf (SPD) und Karlheinz Streib (Freie Wähler) seien "wahnsinnig verärgert" gewesen, so Rehberger, der am Morgen nach der Sitzung "mit einem dicken Hals" eine E-Mail an den Bürgermeister geschrieben hat. Darin brachte er seinen Ärger zum Ausdruck. Den Grünen sei es nur um Präsenz in der Öffentlichkeit gegangen. "Man muss auch mal Emotionen zeigen", meint Rehberger rückblickend. "Es ist dann aber auch wieder erledigt für mich."

Petra Groesser (Grüne). Foto: Alex

Grünen-Fraktionschefin Petra Groesser betont, dass es in der Besprechung vor der Sitzung keine Abstimmung über den Tagesordnungspunkt gegeben habe. Sie habe sich aber nach den Redebeiträgen ihrer Kollegen "geschlagen gegeben". Wenn Anfragen lediglich schriftlich beantwortet werden, bekomme die Öffentlichkeit nichts davon mit, erklärt Groesser. Dieses Vorgehen des Bürgermeisters sei "nicht befriedigend". Die Idee, die Fragen dann als "Bürger" in der Bürgerfragestunde zu stellen, sei in der Grünen-Fraktion entstanden. Der Bürgermeister hätte diese auch einfach beantworten können, meint Groesser: "Aber da dann mehrere Stadträte rausgegangen sind, kam er unter Zugzwang."

Groesser findet, dass es langsam wieder Zeit sei für "demokratische Normalität". Sie habe wegen der Einschränkungen durch die Coronakrise "von Anfang an schlucken" müssen. "Ich sehe keinen Grund, warum keine Anfragen mehr möglich sein sollen", meint sie.

Auch Giuseppe Fritsch (Freie Wähler), der sich in der Sitzung von seinem Stadtratstisch meldete und dem nicht das Wort erteilt wurde, äußert sich. Er kritisiert, dass er in Sitzungen oft unterbrochen werde. "Dabei habe ich mehr Hintergrundwissen im Kopf als andere im Laptop", meint er. Er erhalte immer mehr Infos und Bitten von Bürgern, dass er sich für deren Anliegen einsetzen solle. "Ich helfe gern, aber man muss immer mehr den Kopf schütteln", meint Fritsch. "Man muss doch zusammenarbeiten, aber das ist nicht gewollt." Die vielen Hinweise und Hilfestellungen, die er der Stadt gegeben habe, seien immer sehr nützlich für die Stadt und oft kostensparend gewesen.