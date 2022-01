Dass seit Mitte der Woche im Einzelhandel eine FFP2-Masken-Pflicht gilt, wurde in Neckargemünd nicht nur dank Aushängen an den Ladenfenstern klar. Foto: Paul

Von Meike Paul

Neckargemünd. "Bitte ab sofort FFP2-Maske tragen." Das ist ein Satz, der den Mitarbeitern im Einzelhandel auch in Neckargemünd seit Mitte der Woche unzählige Male über die Lippen kommt. Denn die baden-württembergische Verschärfung der Corona-Maßnahmen hatte nach der Bund-Länder-Konferenz nur ein Bruchteil der Kunden auf dem Schirm. Neu ist: Über 18-Jährige müssen künftig im Einzelhandel FFP2-Masken oder einen vergleichbaren zertifizierten Mund-Nasen-Schutz tragen. Heißt: Einfache "OP-Masken" sind nicht mehr zulässig.

Doch trotz markanter Warnhinweise an den Eingangstüren, "verirrten" sich immer noch beim Rundgang der RNZ in Neckargemünder Geschäften zahlreiche Kunden mit handelsüblichen OP-Masken in die Gänge. Da die Geschäfte keine eigenen Mitarbeiter am Eingang abstellen konnten, wurde die "Zurechtweisung" oft dem Kassenpersonal übertragen. Eine Erinnerung ans Maske-Wechseln gab es daher vielerorts erst nach dem Einkauf. "Wir appellieren an die Regeln, können aber aus Personalgründen nicht immer sofort einschreiten", so der Vize-Filialleiter des Netto-Marktes.

Einkäuferin Bärbel wurde so erst beim Verlassen des Marktes auf ihren Fehler hingewiesen. "Die neue Regelung kannte ich gar nicht. Dabei habe ich sogar immer beide Masken-Ausführungen in meiner Tasche", erklärte sie. Als passionierte Bayern-Urlauberin sind der Neckargemünderin strenge Corona-Maßnahmen bekannt: "Da mussten wir im Sommer sogar im Freien auf dem Campingplatz FFP2-Masken tragen." Einwände hatte Bärbel nicht: "Stört mich nicht sonderlich. Nur wissen muss man es eben."

Eine Haltung, die sich auch ein paar Meter weiter, in den Läden "Takko" und "Quick Schuh" zeigte. "Unsere Kunden waren recht umgänglich. Hatten das halt einfach oftmals nicht auf dem Schirm", erzählte eine Modeberaterin im Gespräch mit der RNZ. Warnhinweise würden aufgrund ihrer Fülle einfach nicht mehr wahrgenommen. "Da können wir eigentlich an die Tür schreiben, was wir wollen", bedauerte sie.

Im Schuhladen gab es dann zudem hin und wieder Verwunderung. "Kunden fragten uns, weshalb das Store-Personal OP-Masken tragen darf", berichtete Verkäuferin Olga. Tatsächlich sind Arbeitnehmer von der neuen Verordnung ausgenommen: Am Arbeitsplatz gilt die FFP2-Pflicht nicht, "da der Arbeitsschutz nicht vom Land, sondern vom Bundesgesetzgeber geregelt wird", heißt es in der Verordnung.

Einkäuferin Anna wiederum war klar, dass das Ganze für Verwirrung sorgt. Am Mittwochabend verlud sie aber vorbildlich mit FFP2-Maske bedeckt ihre Einkäufe in den Kofferraum. Entgegen anderer in Weiß gehüllter Kunden hatte die Neckargemünderin sich sogar schon ein modisches Exemplar in Schwarz besorgt. "Ich arbeite in der Gastronomie. Wir kriegen also immer als eine der Ersten mit, wenn sich etwas ändert."

An Annas Arbeitsplatz sei auch heiß diskutiert worden, ob die Mitarbeitenden die dickere, sicherere Maske tragen sollten: "Da wir aber alle geboostert sind und uns täglich testen, sind wir davon abgerückt." In ihrer Freizeit und beim Einkaufen hat die junge Frau aber kein Problem damit, den Mund-Nasen-Schutz zu wechseln. "Warum sollte ich mich über so was aufregen? Wir wollen der Pandemie Herr werden. Das ist schon okay."

Auf dem Parkplatz der Drogeriekette DM war auch einiges los. Menschen eilten schnellen Schrittes ins Geschäft: "Muss mir noch die anderen Masken besorgen", rief beispielsweise Sarah ihrem wartenden Freund am Auto zu. Eine Drogeriemitarbeiterin bestätigte: "Die Nachfrage ist enorm hoch. Aber wir sind gerüstet. Haben noch jede Menge im Lager." Damit nicht gehamstert wird, wurde im Geschäft eine maximale Abgabemenge ausgeschrieben: "Höchstes fünf FFP2-Masken pro Kunde. Damit jeder welche kaufen kann", hieß es auf einem Infoschild mit dem freundlichen Hinweis "Miteinander – füreinander".

Doch wie eine Mitarbeiterin leider auch feststellen musste, war es mit der Freundlichkeit oft nicht weit her. Die Nerven lagen bei einigen Kunden wieder blank: "Wir mussten etwa 80 Prozent auf die neue Verordnung hinweisen und von 100 Leuten nahmen das fünf positiv auf. Der Rest wurde ausfällig, beleidigend." Auch im DM hatte man daher die Aufklärungsarbeit dem Kassenpersonal übertragen. Eine unbeliebte Tätigkeit, die dieser Tage eigentlich keiner nachgehen wollte – aber musste.