Neckargemünd. (mf/mün) Wegen einer Ölverschmutzung in der Elsenz wurde die Feuerwehr Neckargemünd am Samstagmittag Uhr alarmiert. Ersten Informationen zu Folge hat ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes beobachtet, wie eine etwa 2 Meter Breite, kleinere Menge an Öl in der Elsenz bei der Neckargemünder Altstadt bereits in den Neckar floss.

Sofort wurde mit einem Boot eine Ölsperre zur Neckarmündung errichtet, um weites Eindringen an Öl in den Neckar zu verhindern. Die Feuerwehr Neckargemünd und die Polizei inspizierten den oberen Lauf der Elsenz, ob es noch weitere Ölverunreinigungen gibt.

Die Feuerwehr Neckargemünd war mit 2 Fahrzeugen, einem Boot und 10 Einsatzkräften im Einsatz.

Warum es zu der Ölverunreinigung kam, das ist derzeit noch nicht geklärt.