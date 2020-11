Neckargemünd. (cm) "frank.volk1 ist nicht der Bürgermeister". So titelte die RNZ unlängst. Im sozialen Netzwerk "Instagram" war ein falsches Konto von Frank Volk aufgetaucht. Entweder hatte sich jemand gezielt als Bürgermeister ausgegeben oder es handelte sich um ein von Gaunern erstelltes Profil. Das wird wohl nie geklärt. Tatsächlich ist das Profil aber nun verschwunden.

Doch vor der Löschung wurde es noch aktiv. Von dem Profil aus wurde das Bild eines teuren Sportwagens veröffentlicht – verbunden mit dem Kommentar "Big congrats to me", also "Herzlichen Glückwunsch an mich". Elf Nutzer glaubten offensichtlich, dass es sich um den echten Bürgermeister handelt und klickten auf "Gefällt". Drei kommentierten das Bild sogar. "Bürgermeister muss man sein", meinte einer. "Hey Frank, als Bürgermeister würd ich gern auch so ne dicke Karre fahren, Ich sollte mich auch als Bürgermeister bewerben", schrieb ein anderer. Auch sie glaubten wohl, dass das Profil echt ist. Kein Wunder, schließlich wurde das Profilbild mit Volks Konterfei vom echten Account kopiert.

Doch es gab einige Unterschiede, die nur beim genaueren Hinsehen deutlich wurden. So hat der echte "frank.volk" 250 Abonnenten – das sind andere Nutzer, die Neuigkeiten von ihm erfahren wollen. "frank.volk1" hingegen hatte nur 45. Volk hatte den Fake-Account bei "Instagram" gemeldet und angekündigt, Strafanzeigen gegen Unbekannt und "Instagram" zu stellen. Doch wochenlang passierte nichts. Bis er wohl gelöscht wurde.