Neckargemünd. (lesa) Dem Corona-Infizierten in der Flüchtlingsunterkunft in der Güterbahnhofstraße geht es gut. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag auf RNZ-Anfrage mit. Der Fall in dieser von 32 Menschen bewohnten Einrichtung war am Mittwoch bekannt geworden.

Davon befinden sich nun 13 in Quarantäne; allesamt Bewohner eines Stockwerks. Weitere Bewohner sind Stand Freitag nicht betroffen. Ob sich das Virus weiter ausgebreitet hat, wird aber erst im Laufe der kommenden Woche klar. Dann werden laut Stadtsprecherin Petra Polte die Ergebnisse der am gestrigen Freitag vorgenommenen Testung erwartet.

Zur Dauer der Quarantäne konnte Polte noch keine näheren Angaben machen, wohl aber zu deren Bedingungen. "Im Zimmer werden die Bewohner nicht eingesperrt", so Polte. Nach wie vor könnten sie die beiden Küchen auf dem Stockwerk nutzen, allerdings auf Empfehlung des Gesundheitsamtes nicht gemeinsam. Das Stockwerk selbst sei vom Rest der Einrichtung abgesperrt. Um die Versorgung kümmern sich Stadtverwaltung und ehrenamtlicher Asylkreis: "Ein Mitarbeiter teilt Einkaufslisten beziehungsweise Wunschlisten zum Ausfüllen an die Bewohner aus", erklärt Polte das Prozedere. "Diesen sammelt er ein und besorgt die benötigten Lebensmittel und Hygieneartikel."

Ähnlich wie beim Corona-Ausbruch in der Einrichtung im Frühjahr bekommen die Bewohner laut Polte außerdem täglich ein warmes Essen geliefert. "Das macht ein ortsansässiger Gastronom, der uns in dieser Sache schon in der Vergangenheit unterstützt hat."

Update: Freitag, 18. Dezember 2020, 19.39 Uhr

Neckargemünd. (lesa) Die Flüchtlingsunterkunft in der Güterbahnhofstraße steht unter Quarantäne. "Es gibt einen positiven Fall in der Unterkunft", teilte Stadtsprecherin Petra Polte gestern auf Nachfrage der RNZ mit. Dieser sei ihr seit dem gestrigen Mittwoch bekannt, das positive Ergebnis kam demnach entweder am Dienstagabend oder eben am Mittwoch an. "Damit nichts passiert, wurde vorsorglich eine Quarantäne verhängt", so Polte.

Bei der Nachricht werden Erinnerungen wach: Bereits während der ersten Pandemie-Welle im März war die Container-Unterkunft betroffen. Damals standen 50 Bewohner unter Quarantäne. Wie viele Personen diesmal betroffen sind, konnte Polte indes nicht sagen. Für die Einhaltung der Auflagen sorgt – genau wie im Frühjahr – ein Sicherheitsdienst.

Ob die Infektion sich innerhalb der Container-Unterkunft ausgebreitet hat, soll nun eine Reihentestung zeigen. Deren Termin steht jedoch noch nicht fest. "Sie wird vom Gesundheitsamt angeordnet", sagte Polte. Um die Versorgung der Bewohner kümmert sich nun bis auf Weiteres die Stadtverwaltung. "Wir kaufen für die Bewohner ein", so die Stadtsprecherin. Ob wie im März einmal täglich ein warmes Essen geliefert werden könne, sei aber noch unklar.