Neckargemünd. (pol/mf/mün) Rettungskräfte der Feuerwehr, der DLRG und der Polizei mussten am Dienstagabend einen 91-jährigen Mann aus der Böschung des Neckarufers bei Kleingemünd retten. Nach Angaben der Polizei war der Mann unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. "Ihm geht's gut", sagte ein Polizeisprecher des zuständigen Präsidiums Südhessen.

Der Senior war am Dienstag von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Er lebt allein in Neckarsteinachh, wie eine Polizeisprecherin auf RNZ-Nachfrage erklärt. Wie er von dort nach Kleingemünd gekommen ist, das ist noch unklar.

Der Mann wurde am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr an der Uferböschung entdeckt. Die Rettung war aber nicht möglich, so dass die DLRG hinzugerufen werden musste. Deren Einsatzkräfte brachten den Senior dann über das Wasser in Sicherheit. Beim Campingplatz an der Neckargemünder Friedensbrücke wurde der 91-Jährige dann an Land gebracht und in ein Heidelberger Krankenhaus gefahren.

Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst die Feuerwehren aus Neckargemünd, Mückenloch, Heidelberg sowie das DLRG Neckargemünd.

Update: Mittwoch, 13. November 2019, 11.40 Uhr