Von Christoph Moll

Neckargemünd-Dilsberg. Besonders hart trifft die Coronakrise die Jugendherberge auf dem Dilsberg. Gerade einmal vier Monate war die Einrichtung nach der jahrelangen Schließung geöffnet – dann kam das Virus. Und zwar gerade, als die Saison beginnen sollte. Und eine Wiedereröffnung ist noch lange nicht in Sicht. Immerhin nennt das Jugendherbergswerk inzwischen ein Datum: 1. März 2021. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Denn wie sich die Pandemie entwickelt, weiß bekanntlich niemand. Doch auch dieses Datum ist sowohl für die Gäste als auch für den Betreiber alles andere als zufriedenstellend.

Pia Bah, Sprecherin des Landesverbandes Baden-Württemberg des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH), bestätigt auf RNZ-Anfrage, dass "zum momentanen Zeitpunkt" die Öffnung der Jugendherberge auf dem Dilsberg zum 1. März 2021 geplant sei. Doch warum nicht früher? Die Herberge in Heidelberg ist bereits geöffnet. "Die Jugendherberge kann aufgrund der geltenden Hygienerichtlinien für Sanitäreinrichtungen, Laufwege und Abstandsregelungen zum momentanen Zeitpunkt noch nicht geöffnet werden", so Bah. "Weiteres Kriterium für die Wiedereröffnung ist ein möglichst kostendeckendes Bewirtschaften der Jugendherberge." Dabei würden die unter Auflagen möglichen Kapazitäten sowie die bereits vorliegenden Reservierungen und die zu erwartende Nachfrage am jeweiligen Standort wichtige Rollen spielen.

Und gerade bei den möglichen Kapazitäten sieht es auf dem Dilsberg schlecht aus: Denn die Herberge bietet – auch nach der umfangreichen Sanierung – nur vergleichsweise wenige, nämlich fünf Zimmer mit eigenen Sanitäreinrichtungen. Die meisten Gäste müssten sich in Gemeinschaftsbädern waschen – besonders problematisch in der Pandemie. Ebenfalls schlecht für den Dilsberg: Die Nachfrage könne momentan von den Jugendherbergen Heidelberg, Heilbronn, Walldürn und Mannheim gut gedeckt werden, so Sprecherin Bah. Und so muss die Herberge am Eingang der historischen Dilsberger Feste wohl noch lange auf ihre Wiedereröffnung warten – vielleicht sogar noch länger als bis zum 1. März 2021.

Erst im Oktober war die Jugendherberge wiedereröffnet worden. Diese war Anfang 2016 geschlossen worden, da die damals auf 1,8 Millionen Euro geschätzten Brandschutzmaßnahmen dem Herbergswerk zu teuer waren. Die 1,5-Millionen-Euro-Spende eines bis heute anonymen Wohltäters ermöglichte den Umbau doch noch. Am Ende wurde die Sanierung mit 3,4 Millionen Euro deutlich teurer – 400.000 Euro davon zahlte die Stadt als Eigentümerin des Torturms als Teil der Einrichtung. Die Dilsberger Herberge ist mit ihren 95 Jahren die zweitälteste ihrer Art in Baden-Württemberg. Bis 2015 hatten dort 809.176 Personen übernachtet, im Schnitt waren es zuletzt 10.000 Übernachtungen pro Jahr. Geführt wird sie als Zweigstelle der Heidelberger Herberge. Auf dem Dilsberg gibt es seit dem Umbau 20 Zimmer mit 74 Betten.

Zufriedenstellend waren die Zahlen nach der Wiedereröffnung nicht. In vier Monaten wurden nur 906 Übernachtungen von 438 Gästen verzeichnet. Für April wurde mit 835 Übernachtungen gerechnet. Zu diesen kam es aber nicht.