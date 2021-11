Freie Fahrt herrscht in Kleingemünd nur, wenn die Baustellenampel Grün zeigt. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Die Autofahrer rieben sich am Wochenende in Kleingemünd die Augen: Bekanntlich hatte das zuständige Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises angekündigt, dass ab Freitagnachmittag wieder beide Spuren der Bundesstraße B37 im Bereich der Ortsdurchfahrt befahrbar sind. Dies war auch der Fall. Allerdings war die Baustellenampel weiterhin in Betrieb und sorgte für längere Wartezeiten. Nur warum?

"Meldungen über Staus am Wochenende aufgrund der Baustelle sind unserem Amt für Straßen- und Radwegebau bisher nicht bekannt", betonte Behördensprecherin Silke Hartmann zunächst. "Da die neue Signalanlage noch nicht fertiggestellt ist, wird die provisorische Signalanlage weiterhin den Verkehr regeln müssen." Der aus der Saarstraße kommende Verkehr benötige zur Einfahrt auf die B37 eine Ampel.

Durch die Saarstraße würden zudem Busse fahren. Diese würden aufgrund der Schleppkurve ein Stoppen des Verkehrs auf der B37 erfordern. "Die provisorische Signalisierung ist daher der bisherigen und auch der zukünftigen Signalisierung ähnlich", so Hartmann. "Die erforderlichen Räumzeiten sind aktuell etwas größer bemessen." Die notwendige zweite Fußgängerquerung über die B37 ermögliche zwar dem Fußverkehr, die Baustelle auf der Nordseite des Gehweges zu umgehen, erfordere aber ein zweimaliges Stoppen des Verkehrs.

Durch den vorübergehenden Wegfall der Linksabbiegespur in die Saarstraße könne es zudem durch wartende Linksabbieger zu Rückstaus kommen. Deshalb sei das Linksabbiegen nicht erlaubt worden. Eine bauliche Verhinderung sei jedoch nicht möglich, weshalb die Signalisierung bestehen bleibe.

Die gute Nachricht: Auf die halbseitige Sperrung soll verzichtet werden – mit einer Ausnahme, deren Termin noch nicht feststeht. Hartmann kündigt nach den Riesenstaus der vergangenen Woche eine "veränderter Signalsteuerung" an. "Auf Grund der aktuellen Verkehrsbelastungen auf den Hauptverkehrsrouten sind bei Wegfall einer Fahrspur Staubildungen nicht vermeidbar", so die Sprecherin. "Hinzu kommt, dass eine Umfahrung der Baustelle in Kleingemünd nur über Eberbach und Lobbach beziehungsweise Schönau und Wilhelmsfeld möglich ist."