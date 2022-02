Von Christoph Moll

Neckargemünd. Den Traum von den eigenen vier Wänden haben sich 15 Familien in Neckargemünd direkt am S-Bahnhof Altstadt und gegenüber dem Schulzentrum erfüllt. Hier sind auf dem ehemaligen Areal des Technischen Hilfswerks am Übergang der Wiesenbacher Straße in die Julius-Menzer-Straße Reihenhäuser entstanden. Doch der Traum ist längst zu einem mittelschweren Albtraum geworden. Denn auch zwei Jahre nach dem Einzug herrscht das Chaos. Die Außenanlagen sind noch immer nicht fertig. Einige Hauseigentümer können ihre Gärten nicht nutzen, Stellplätze und Garagen fehlen oder können nicht angefahren werden. Vor Kurzem dann die Hiobsbotschaft: Der Bauträger musste Insolvenz anmelden.

Überall finden sich Berge an Baumaterial und rot-weiße Absperrbänder. Solarlampen ersetzen die nicht funktionierende Beleuchtung an Wegen. Die einzigen "Baufahrzeuge", die sich noch bewegen, sind die Spielzeug-Laster und Bagger der Kinder. Für diese ist die Baustelle ein großes Abenteuer.

Für die Eltern auch – im negativen Sinne. So zum Beispiel für Miriam Weiss und Sebastian Kaplan, die mit ihren Familien zu den Betroffenen gehören. "Wir waren Ende Januar 2020 die Ersten, die eingezogen sind – und werden wohl nun die Letzten sein, die einen Garten haben", sagt Weiss, die mit ihrem Mann und der vierjährigen Tochter sowie dem zweijährigen Sohn von Heidelberg nach Neckargemünd gezogen ist. Von Dossenheim kam Kaplan mit seiner Frau und der zweijährigen Tochter, inzwischen ist die Familie um ein neugeborenes Baby gewachsen. "Wir würden gerne endlich ankommen", sagt der Familienvater.

Die Probleme bei dem Bauvorhaben an dieser nicht gerade versteckten Stelle der Stadt waren früh für alle sichtbar. Warum es nicht vorangeht, wurde im Herbst 2020 bekannt. Damals lehnte der Bauausschuss der Stadt einen Bauantrag des Hockenheimer Bauträgers "BSP Wohnkonzepte" zu vier Meter hohen Stützmauern ab. Mit diesen sollten ebene Gärten für vier Reihenhäuser am Hang ermöglicht werden. Erlaubt wären aber nur zwei Meter gewesen. Die Stützmauern standen damals schon, mussten aber wegen fehlerhafter Montage wieder zurückgebaut werden. Der "Mauerbau" durften wegen des abgelehnten Bauantrags nicht wieder von vorne beginnen.

Im vergangenen Frühjahr sah es so aus, als ob eine Lösung gefunden wurde. Die Gärten sollten terrassenförmig angelegt werden, sodass die Stützmauern kleiner werden. "Es kommt immer mal wieder vor, dass sich während der Bauphase durch tatsächliche Gegebenheiten etwas ändert", hatte BSP-Chef Klaus Schaaf damals erklärt: "Das wird alles heißer gekocht als gegessen – ich sehe keine Riesenprobleme." Er redete von einer Fertigstellung im April 2021 und versprach: "Wir kommen zu einer Lösung, mit der alle zufrieden sind."

Von Zufriedenheit ist nun keine Spur mehr. Angefangen habe es mit Mängeln an den Häusern wie am Putz und den Dächern, berichten Miriam Weiss und Sebastian Kaplan gegenüber der RNZ. "Es lief aber alles irgendwie." Ewig habe es gedauert, bis die Wege zwischen den Häusern gepflastert waren. Im vergangenen Sommer habe sich dann die Kommunikation mit BSP verschlechtert: "Es war immer schwerer, jemanden zu erreichen", erzählt Kaplan. Weiss ergänzt: "Anfragen wurden nicht beantwortet."

Die Bewohner hatten einen Gutachter beauftragt, der eklatante Mängel in Planung und Ausführung der Außenanlagen festgestellt habe – vor allem bei der Entwässerung, aber auch bei den bereits angelegten Parkplätzen, die Stolperfallen aufweisen würden, und an den bereits erstellten Stützwänden. Die Kosten für die Mängelbeseitigung: sechsstellig. "Auf eine Stellungnahme dazu von BSP warten wir bis heute", so Weiss und Kaplan.

Gestritten wurde auch über die Entsorgung von angeblich kontaminiertem Aushub auf dem Areal, dessen Herkunft unklar erscheint. Hier hatte BSP Mehrkosten geltend gemacht, die die Bewohner nicht zahlen wollten. BSP sah hierin eine Behinderung und stellte die Arbeiten ein. Arbeiter wurden zuletzt im vergangenen Oktober gesichtet.

"Noch vor Weihnachten wurde viel versprochen", so Weiss und Kaplan. Doch Anfang Januar kam eine E-Mail mit der Ankündigung des Insolvenzantrags, der mit einer Corona-bedingt schwierigen Situation begründet worden sei. Eine noch für Januar versprochene Rückmeldung blieb aus. Die Eigentümergemeinschaft weiß nun nicht, wie es weitergeht und ob sie zum Beispiel selbst Firmen für die Außenanlagen suchen muss. Ein Glück: Gezahlt wurde im Voraus noch nicht alles, denn der Bauträger rechnete erst nach Erbringung der Leistung ab.

Wie es weitergeht, wollte die RNZ vom Insolvenzverwalter wissen. Das Büro der vorläufigen Insolvenzverwalterin Annette Kollmar, "Rochade Anwälte" in Mannheim, teilte mit, dass derzeit eine "umfassende Überprüfung eines interprofessionellen Teams – unter Einbindung der Mitarbeiter der BSP – in juristischer, wirtschaftlicher und bausachverständiger Form" stattfinde. "Verfahrensleitende Entscheidungen" würden vorbereitet und den Beteiligten zuerst kommuniziert. Eine inhaltlich gehaltvolle Aussage in dem nicht-öffentlichen Insolvenzantragsverfahren sei noch nicht möglich. Bei BSP schaltet sich nur der Anrufbeantworter an, ein angefragter Rückruf der RNZ blieb aus.

Die Bewohner hoffen nun, dass sie zumindest weiterhin ihre Autos auf einer angrenzenden Grünfläche parken können – solange ihre eigenen Stellplätze nicht fertig sind. Diese Grünfläche war eigentlich nur zum Lagern des Baumaterials gedacht und sollte danach wieder hergerichtet werden.

"Die Stadt ist nicht zufrieden damit, dass dort geparkt wird, kann aber nichts dagegen unternehmen, dass der Eigentümer sein Grundstück zum Parken zur Verfügung stellt", teilte Stadtsprecherin Petra Polte mit. Eigentümer der Fläche ist nach RNZ-Informationen der Rhein-Neckar-Kreis.