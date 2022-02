Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der Altersdurchschnitt der Anwesenden in der jüngsten regulären öffentlichen Sitzung des Gemeinderates war rekordverdächtig niedrig. Zahlreiche Jugendliche waren in die Aula des Schulzentrums gekommen, um im Rahmen der städtischen Jugendbeteiligung ihre Wünsche und Projekte vorzustellen. Bürgermeister Frank Volk erinnerte an das Jugendforum im vergangenen Sommer: "Wir waren total begeistert von den Ideen."

Lisa Vollmer von der Stadtverwaltung berichtete, dass die Corona-Pandemie der Anfang 2020 gestarteten Jugendbeteiligung zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Nach der Auftaktveranstaltung mussten weitere Treffen digital stattfinden. Von 612 angeschrieben Jugendlichen in der Stadt zwischen 14 und 19 Jahren hätten sich rund 20 eingebracht. Es entstanden die drei Projektgruppen "Chancengleichheit und Barrierefreiheit", "Freizeitorte" und "Umweltschutz". Geplant sind zwei weitere Gruppen "Freizeit allgemein" und "Jugendgemeinderat". Ob ein solches Gremium zustande komme, sei aber derzeit unklar. Zuletzt seien von 25 angemeldeten Jugendlichen nur zwei erschienen. "Wir gehen davon aus, dass die Jugendlichen zufrieden sind", so Vollmer. Die Projektgruppen arbeiteten aber weiter und stellten nun ihre Ergebnisse vor:

Chancengleichheit und Barrierefreiheit

Die Gruppe um Valentina Tornabene (19), Stacey Bode (19) und Luise-Lotte Scheerer (17) beschäftigte sich unter anderem mit der Frage, wie Rollstuhlfahrer in der Stadt zurechtkommen. "Die SRH hat 1500 Schüler und Auszubildende, aber man sieht sie nur selten in der Stadt wegen der hohen Barrieren", sagte Luise-Lotte, die selbst die Stephen-Hawking-Schule der SRH besucht. "Viele können nicht selbst einkaufen gehen." Die Gruppe will zunächst Infos zusammentragen und dafür auf Schulen zugehen sowie ein Flugblatt entwerfen, mit dem problematische Stellen gemeldet werden können. Im Sommer soll ein Rundgang mit Rollstuhlfahrern und Rollatornutzern stattfinden. Ziel ist eine Liste mit den größten Problemstellen, die dann die Stadt erhält.

Weiteres Projekt der Gruppe ist ein "Sammelsurium von Fördermöglichkeiten" für Familien in bildungsfernen Schichten oder mit Migrationshintergrund. "Wir wollen Fördermöglichkeiten von Bund und Land sortieren und auf der Internetseite der Stadt einfach zugänglich machen", erklärte Stacey.

Die Sprecher der Fraktionen zeigten sich begeistert von den beiden Projekten. Ilka Schlüchtermann (Grüne) sprach von "gut durchdachten Vorschlägen". Stephanie Streib (Freie Wähler) lobte auch die Idee mit den Fördermöglichkeiten, da Familien für solch eine Recherche keine Zeit hätten. Auch Winfried Schimpf (SPD), Dirk Wagner (CDU) und Giuseppe Fritsch (fraktionslos) lobten das Engagement. Der Gemeinderat signalisierte einstimmig seine Unterstützung und "wohlwollende Begleitung".

Wenn es nach den jungen Neckargemündern geht, dann entsteht unter der Friedensbrücke ein Skatepark. Foto: Alex

Freizeitorte

Die erst elf- und 13-jährigen Sinan Bozbayir und Mattis Belschner, Schüler des Max-Born-Gymnasiums, fingen gleich mit ihrem Beschlussvorschlag an: "Der Gemeinderat beauftragt die Stadt Neckargemünd in Kooperation mit der Jugendbeteiligung, den Ort und den Bau eines Skateparks nach dem Motto ,Skate for Ort’ auszuwählen, die entsprechenden Mittel freizugeben und den Bau zu beauftragen." Die meisten Skate-Möglichkeiten würden nicht zentral liegen und seien nur schwer mit Bus und Bahn zu erreichen, erklärten sie. Als Standort favorisierten sie den Platz unter der Friedensbrücke, ein Areal am Freibad oder die Fläche am Alten E-Werk. Die Kosten schätzten sie auf 60.000 bis 100.000 Euro, Spenden sollen gesammelt werden.

Trotz der hohen Kosten signalisierten die Fraktionen Zustimmung. Ilka Schlüchtermann favorisierte den Standort Freibad und auch Stephanie Streib sah den Platz unter der Friedensbrücke wegen der Hochwassergefahr und des Bohrermarkts skeptisch. "Neckargemünd ist bei solchen Angeboten für Jugendliche ganz ganz schlecht aufgestellt", meinte Dirk Wagner und lobte die Idee. Jens Hertel (SPD) erinnerte an frühere Skateanlagen am Freibad und am Alten E-Werk und favorisierte ebenfalls das Areal am Freibad. So sahen es auch Giuseppe Fritsch und Marco La Licata (Linke), der einen "offenen Treffpunkt" in der Stadt vermisste. Selina-Zoë Weber (Grüne) forderte eine Umsetzung, bevor die beiden Schüler Abitur machen. Eine Umsetzung in drei Jahren werde "sportlich", meinte jedoch Volk. Es gelte nun, den besten Standort zu finden und die Finanzierung zu klären. Auf Bitten von Joachim Bergsträsser (SPD) versprach Volk ein "Grobkonzept" bis zur Sommerpause. Der Gemeinderat signalisierte einstimmig Zustimmung für das Projekt.

Es geht auch um Fahrradabstellplätze am Schulzentrum. Foto: Stadt

Umweltschutz

Als erstes Projekt präsentierte die Gruppe um Felicia Welter, Jonas Pittmann und Leonie Reess die Überdachung von Fahrradständern am Schulzentrum, an der Grundschule und am Freibad. Wenn Fahrräder nicht mehr nass werden, würden auch mehr Schüler aufs Rad steigen. "Es ist besser für die Umwelt, wenn weniger Schüler mit dem Auto zur Schule gebracht werden", begründeten sie. Die Bewegung steigere zudem die Konzentrationsfähigkeit. Als weiteres Projekt stellte die Gruppe einen Obstflohmarkt vor. Zu viel reifes Obst bleibe ungenutzt und vergammle. So könnten Obstbäume auf städtischen und privaten Grundstücken mit einer Schleife zum Ernten freigegeben werden. Bei einem Fest könne jeder Obst aus eigenem Garten anbieten.

Der Obstflohmarkt könne schnell umgesetzt werden und sei finanziell begrenzt, meinte Ilka Schlüchtermann. Bei den Fahrradüberdachungen plädierte sie dafür, sich auf das Schulzentrum zu konzentrieren. Dafür sprach sich auch Stephanie Streib aus. Dirk Wagner meinte, dass wohl eher Eltern den Wunsch hätten, dass Fahrräder nicht nass werden. Den Kindern sei dies meist egal. Jens Hertel wollte, dass Photovoltaikmodule auf den Überdachungen geprüft werden sollen. Hermino Katzenstein (Grüne) wusste als Landtagsabgeordneter, dass Überdachungen mit 720 Euro pro Fahrradplatz vom Land gefördert werden. Dieses Jahr gebe es sogar noch einen Corona-Bonus. Der Gemeinderat befürwortete auch diese Projekte einstimmig.