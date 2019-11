Das Schützenhaus liegt am Rand der Neckargemünder Weststadt direkt am Wald. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Schwanen, Griechische Weinstube, Rainbach, Friedrichsburg: Die Liste der in den vergangenen Jahren geschlossenen Gaststätten in der Stadt am Neckar ist lang. Für die beiden Hotels Kredell und Krone ist der Weg frei für andere Nutzungen. Doch es gibt auch noch positive Nachrichten in der Neckargemünder Gastronomie: Nach über zwei Jahren hat das Schützenhaus in der Weststadt bald wieder einen Pächter. Wie Bärbel Rodemund-Hoffmann vom Schützenverein als Eigentümer des Gebäudes mitteilte, übernimmt der Gastronom Gerardo Esposito zum 15. November die Gaststätte. Er war bisher Pächter des "Ristorante La Cucina Italiana" in Weinheim-Hohensachsen.

Die Entwicklung kommt überraschend. Noch im Frühjahr hatte Rodemund-Hoffmann gegenüber der RNZ gesagt, dass die Hoffnung auf einen neuen Pächter nicht mehr allzu groß ist: "Wir wissen langsam nicht mehr, wo wir noch suchen sollen." Etwa 50 Interessenten hatten sich gemeldet, nachdem klar war, dass die bisherigen Betreiber nach 18 Jahren aufhören. Eine pakistanische Familie wollte vor einem Jahr das Lokal übernehmen. Doch dazu kam es nicht, weil diese, so Rodemund-Hoffmann, hinter dem Rücken des Vereins in den acht Fremdenzimmern Flüchtlinge unterbringen wollte. "Wir wurden hintergangen", so die Vereinssprecherin. Nach kurzer Zeit warf der Verein die Pächter raus. Den meisten Interessenten war die Gaststätte mit ihren 150 Plätzen zu groß.

Nicht so Gerardo Esposito. Der Kontakt mit dem neuen Pächter kam über einen Schützen zustande. Er bietet künftig italienische Küche am Waldrand. Als Hotel dient das Schützenhaus aber auch künftig nicht. Drei der acht Zimmer sind dauerhaft vermietet, die anderen fünf kann der neue Pächter für sich oder Personal nutzen. Denkbar ist auch, dass Gäste dort übernachten. Einen Hotelbetrieb werde es allein schon deshalb nicht geben, da es zwar Nasszellen in den Zimmern gebe, aber die Toiletten auf dem Gang seien. Der neue Pächter wird auf Veranstaltungen angewiesen sein, da es am Rande der Weststadt an Laufpublikum fehle, so Rodemund-Hoffmann. Offen ist auch, ob er - wie die langjährigen Pächter zuvor - die Verpflegung der Kinder aus dem nahen Schulhort übernimmt. Bürgermeister Volk hatte Anfang des Jahres noch gesagt, dass der Verlust des Schützenhauses schmerzlich sei - nicht nur wegen der Hortverpflegung, sondern auch weil Vereine nun kaum noch Möglichkeiten hätten, ihre Versammlungen abzuhalten.

Beim Schützenverein mit seinen rund 80 Mitgliedern ist die Erleichterung nun groß. "Von der Verpachtung des Hauses hängt die Existenz des Vereins ab", so Rodemund-Hoffmann. Der Verein ist auf die Einnahmen angewiesen. "Ohne Pächter können wir das Gebäude auf Dauer nicht tragen, da bei einem alten Haus immer wieder Investitionen anstehen", so die Sprecherin. "Wir haben zwar Rücklagen, aber diese reichen nicht ewig."

Die traditionsreiche Einrichtung des Schützenhauses mit den teilweise mehrere Jahrhunderte alten Schützenscheiben soll übrigens erhalten bleiben. "Da steckt viel Geschichte drin", sagt Rodemund-Hoffmann. "Das Schützenhaus ist auch ein Museum."