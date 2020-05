Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckargemünd. Harald und Ramona Göndöcs aus Freiburg wollten mit ihrem Wohnmobil eigentlich für ein paar Tage in die Sächsische Schweiz fahren. Doch dann haben es sich die Beiden in Höhe Ludwigsburg spontan anders überlegt, sind nach kurzfristiger Anfrage am Mittwochnachmittag auf dem Campingplatz unter der Friedensbrücke in Neckargemünd angekommen. Die spontane Buchung war schon einmal Glückssache. Schließlich können sich Johannes und Jan van der Velden als Betreiber des Campingplatzes derzeit kaum vor Anfragen retten. Nach zwei Monaten Corona-Zwangspause ohne Gäste und damit auch ohne Einnahmen geht es gerade "von Null auf 200", so Jan. Es gebe bereits Buchungen bis in den Oktober.

Momentan dürfen nur Wohnmobile und Gespanne auf den Platz, die "autark" sind, also über Chemietoiletten und eine Waschgelegenheit verfügen – was aber Standard ist. Denn die Sanitärräume auf den Campingplätzen müssen "wegen Corona" vorerst geschlossen bleiben. Deshalb können die rund 15 Stellplätze für Zelte vorerst noch nicht vermietet werden. "Wir haben abschließbare Duschkabinen, in den Herrentoiletten wäre es denkbar, die Pissoirs durch Vorhänge zu trennen", überlegt Jan.

Wolfgang Ramisch mit Frau Christiane, Nichte Aline und deren Freund Dominik. Foto: Katzenberger-Ruf

Seit 25 Jahren steht der Name "van der Velden" für einen von Holländern vorbildlich geführten Campingplatz im Neckartal. Und wer ist dort zu Gast? Zum Beispiel der in Heidelberg gebürtige Wolfgang Ramisch, den es nach dem Medizinstudium in seiner Heimatstadt nach Bad Pyrmont verschlug, wo er eine Praxis eröffnete. Es zieht ihn aber immer wieder zurück an den Neckar und mit dem Wohnmobil auf den Campingplatz. Dort ist er am Mittwochnachmittag in gemütlicher Runde mit Ehefrau Christiane, Nichte Aline und deren Freund Dominik anzutreffen. "Ich hab’ als Student in den 1970er Jahren für die RNZ nachts in der Rotation im Pfaffengrund gearbeitet", erzählt er. Für den Campingplatz ist er voller Lob, findet Lage und Service einfach super. Es gibt auf dem Platz einige Dauer-Camper, die "Ende Gelände" ihren Stammplatz haben. Dafür ist der Blick auf den Neckar garantiert, auf dem Frachtschiffe und Kanus unterwegs sind.

Campingplatz-Hausmeister Güni Kirchgeßner befreit einen Vorplatz vom Unkraut. Foto: Katzenberger-Ruf

An einem der Stellplätze ist Hausmeister Güni Kirchgeßner gerade dabei, die gepflasterte Fläche für ein Vorzelt von Grünzeug zu befreien, das zwischen den Ritzen gewachsen ist. Güni ist seit über einem Jahrzehnt der gute Geist vom Campingplatz, wohnt das ganze Jahr über dort. Irgendwas gibt es immer zu tun, doch Güni genießt auch den frühen Morgen und den späteren Nachmittag. Dann springt der 51-Jährige gerne einmal in den Neckar, um ein paar Runden zu schwimmen. Schon als Kind hat er dort gelernt, sich über Wasser zu halten.

Stefan und Andrea Leibrock aus Schlierbach wollen auf dem Platz Home-Office testen. Foto: Katzenberger-Ruf

Home-Office vom Campingplatz aus: Das möchten Stefan und Andrea Leibrock aus dem Heidelberger Stadtteil Schlierbach die nächsten vier Wochen ausprobieren. Während Stefan gerade dabei ist, die Solardusche zu installieren, holt Andrea Lebensmittel für die nächsten Tage. Das Paar ist einer der wenigen Wohnwagen-Besitzer vor Ort. Doch Stefan meint: "Wir haben zum Preis eines Mobils ein gemütliches Vorzelt und ein Auto, das wir jederzeit benutzen können." Ein ganz kleiner Wohnwagen, der urgemütlich aussieht, ist an dem Nachmittag ebenfalls vor Ort. Nur die Besitzer, die sicher viel zu erzählen gehabt hätten, sind offenbar gerade ausgeflogen.

Ein verlängertes Wochenende im Neckartal wollen sich Jürgen und Birgit Konopik aus Waiblingen bei Stuttgart gönnen. Gerade haben die beiden noch den letzten Platz für einen Camping-Urlaub im Juni an der Ostsee ergattert.

Johannes (links) und Jan van der Velden. Foto: Katzenberger-Ruf

Nach einem Aufenthalt am Rhein sind Angelika und Mario Strobelt aus Brandenburg am Neckar gestrandet. Die Krankenschwester und der Polizist haben nur eine Woche Urlaub, die sie so gut wie möglich nutzen wollen. Und dann sind da noch Stefan und Manuela Grünig aus Darmstadt, die mit dem Wohnmobil schon ganz Europa erkundet haben. Der Meßtechniker und die Verkäuferin machen aber auch gern Kurzurlaub im Odenwald und in der Pfalz. In diesem Frühjahr war eigentlich ein Urlaub am Gardasee geplant, der fiel wegen der Coronakrise flach. Stattdessen ins Elsass zu fahren, war wenig später auch keine Alternative mehr. Doch Camper sind ja flexibel und wissen: Auch in der Heimat ist es schön. Von Neckargemünd aus machen sie Ausflüge zu Fuß, mit Fahrrädern oder mit Bus und Bahn – und wirken auch in Krisenzeiten sehr entspannt.