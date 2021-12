Neckargemünd. (cm) Groß war die Überraschung Ende November, als plötzlich die Bundesstraße B37 in der Neckargemünder Ortsdurchfahrt schon wieder halbseitig gesperrt war. Gerade hatten die halbseitigen Sperrungen der B37 in Kleingemünd ein Ende, da folgte die nächste Baustelle: Völlig überraschend wurde die Ortsdurchfahrt in Höhe der Bahnhofstraße B45 halbseitig dicht gemacht, der Verkehr wurde per Baustellenampel geregelt – mit den üblichen Staus. Zwar standen hier seit einigen Tagen Warnbaken an der Straße, eine Ankündigung der Behörden gab es allerdings nicht. Der Ärger darüber schwappte auch in die jüngste öffentliche Sitzung des Gemeinderates.

"Die Sperrung der Bahnhofstraße ist schlecht gelaufen", kritisierte etwa Giuseppe Fritsch (fraktionslos) angesichts der fehlenden Ankündigung. Bürgermeister Frank Volk räumte ein Versäumnis der Stadt ein: "Ich habe das schon intern angesprochen – das geht so nicht, wir hätten die Anwohner informieren müssen." Es handelte sich nämlich um eine Baumaßnahme der Stadt und der Stadtwerke.

Anlass waren die Neubauten neben den Mehrfamilienhäusern in der Bahnhofstraße 43. Es erfolgten Anschlüsse an den Abwasserkanal und das Wassernetz. Eine halbseitige Sperrung wurde nötig, da der Hauptkanal an dieser Stelle der B37 fast unter der Mitte der Fahrbahn verläuft. Die Zufahrt zum Melacpass, von der Bahnhofstraße kommend, war zudem nicht mehr möglich. "Die Betriebe in der Weststadt waren wie vor den Kopf geschlagen", kritisierte Frisch.

Volk meinte, dass die Baumaßnahme kurzfristig in die Wege geleitet worden sei. Und er entdeckte noch etwas Positives: Anders als vermutet, sei die Maßnahme schon nach einer Woche abgeschlossen gewesen. Eingeplant waren eigentlich 14 Tage.