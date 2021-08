Neckargemünd. (cm) Auch in diesem Jahr wird es keinen Bohrer- und Katharinenmarkt geben. Dies teilte die Stadt am Montag mit. "Die Stadt Neckargemünd hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, den diesjährigen Bohrer- und Katharinenmarkt abzusagen", hieß es in einer Mitteilung. "Eine Veranstaltung dieser Größenordnung kann auch im Pandemiejahr 2021 in Neckargemünd nicht durchgeführt werden." Die Anforderungen an Veranstaltungen mit über 5000 Besuchern, die sich aus der derzeit gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ergeben würden, seien logistisch und personell für die Stadt am Neckar nicht zu stemmen. Hinzu komme die schwer einzuschätzende Infektionslage im November, die eine so umfassende Planung weiter erschwere.

Auf Nachfrage der RNZ erklärte Stadtsprecherin Petra Polte, dass für den am Neckar stattfindenden Markt die halbe Stadt gesperrt werden müsste. Denn es müssten Zugangskontrollen eingerichtet werden und zudem 3 G-Nachweise überprüft werden. Außerdem wäre wohl die Besucherzahl überschaubar, weshalb sich ein "halber Bohrermarkt" für Schausteller nicht lohnen würde. Zudem rechne man mit einer Verschärfung der Corona-Regeln bis November: "Die Inzidenzen sind derzeit schon so hoch wie wir sie für Oktober erwartet hatten."

Eine Alternative wird es derweil auch nicht geben. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt einen "Bohrermarkt light" mit Ständen in der Altstadt geplant. Übrig blieb damals aber lediglich ein Süßigkeitenverkauf auf dem Wochenmarkt und ein Online-Konzert, bei dem auch Bürgermeister Frank Volk auftrat. "Dass das gute Konzept nicht umgesetzt werden konnte, war enttäuschend für die Verantwortlichen", so Polte. "Und da das Angebot nicht so stark genutzt wurde, wollen wir uns die Kosten in Anbetracht der städtischen Finanzlage sparen."