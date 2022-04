Neckargemünd. (nah) Der Beschluss fiel knapp aus: Mit 14 Stimmen von SPD und Freien Wählern entschied der Gemeinderat bekanntlich am Dienstag, die Entscheidung über die Bauvoranfrage der RED Real Estate Development für die Bebauung des Rainbach-Areals zu vertagen; gegen zwölf Stimmen von Grünen und CDU. Entschieden wird nun am 26. April über Bauvoranfrage und Planungsgrundsätze zu dem Bauvorhaben. Mit ausschlaggebend für die Vertagung war die Auskunft von Bauamt-Mitarbeiter Wolfgang Ansorge zum Eingang der Bauvoranfrage: Diese sei am 1. März eingegangen; ab diesem Zeitpunkt bleiben dem Gemeinderat zwei Monate Zeit, einen Beschluss zu fassen – also spätestens bis zum 1. Mai. Vor dem Votum hatte Joachim Bergsträsser eine namentliche Abstimmung über die Planungsgrundsätze beantragt, die mit der Zurückstellung allerdings entfiel. So diskutierten die Gemeinderäte die Bauvoranfrage:

> Felix Konrad (Grüne):"Wir haben es gemeinsam geschafft, die Bauherrin in entscheidenden Punkten zu einem Alternativvorschlag zu bewegen und den Entwurf nochmals deutlich zu verkleinern." Er signalisierte das Einverständnis seiner Fraktion zur Bauvoranfrage. Allerdings nicht, weil man in allen Punkten zufrieden sei, sondern weil man es für einen verantwortbaren Kompromiss im Sinne von Rainbach und Stadt halte. Dennoch sah er viele Fragen offen – etwa zu Natur-, Arten- oder Hochwasserschutz und zum Landschaftsdenkmal, was nun durch die Fachbehörden zu klären sei.

> Steffen Wachert (Freie Wähler) sah das für ihn zu massive und sich nicht in die Umgebungsbebauung einfügende Bauprojekt auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. "Der ganze Charakter entspricht nicht unseren Vorstellungen und auch der Hochwasserschutz ist nicht ausreichend berücksichtigt." Das Projekt durch die Paragrafen 34 und 35 des Baugesetzbuchs entschieden zu sehen, befürworte er nicht. Er sprach sich für die städteplanerische Ausarbeitung in einem Bebauungsplan aus.

> Anne von Reumont (CDU) machte die ablehnende Haltung der Hälfte des Rats zu Planungsgrundsätzen und Bauvoranfrage sichtlich zu schaffen. Sie erinnerte daran, dass man eine rechtliche Verbindlichkeit – wie sie in der Absichtserklärung des Investors nicht gegeben ist – im längst gekippten vorhabenbezogenen Bebauungsplan hätte haben können. Sie stand dem "Letter of Intent" – also den Planungsgrundsätzen – positiv gegenüber: "Auf so eine Weise kann Vertrauen entstehen."

> Winfried Schimpf (SPD) wies darauf hin, weshalb die Planung bei der SPD Erschrecken auslöste: "Schon im allerersten Entwurf waren es 21 Wohnungen und die sind es immer noch, obwohl die Massivität beklagt wurde." Auch die "Alibi-Sozialwohnung" mache klar: Der Investor habe nur am Rande etwas gemacht.

> Marco La Licata (Linke): "Warum nutzen wir nicht unsere Kompetenz als Kommune", fragte er und betonte, dass die Planungshoheit immer bei dieser liege. Vertrauen sei gut, Kontrolle besser. Das Landratsamt habe baurechtlich das letzte Wort und er war sich sicher: "Es wird uns keinen Strich durch die Rechnung machen."

> Hermino Katzenstein (Grüne) vermutete, dass man rechtlich in einer anderen Situation wäre, wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht gestoppt worden wäre. Er zeigte sich enttäuscht über das Abstimmungsverhalten des Gremiums. Die Planungshoheit verortete er nun beim Landratsamt. Die Absetzung des Tagesordnungspunkts sei ein großer Fehler gewesen: "Ihr habt damit der Bürgerinitiative einen Bärendienst erwiesen."

> Manfred Rothe (FW) schätzte die Situation nicht so pessimistisch ein. Warum sollte das Baurechtsamt nicht auch hier einen Bebauungsplan fordern, stellte er als Frage in den Raum. "Entweder der Investor macht das oder die Stadt, das wäre der Königsweg." Dem widersprach Bürgermeister Frank Volk wegen der Kosten, die der Bebauungsplan für die Stadt verursachen würde.

> Sarah Striegel (SPD) hätte sich statt schwammiger Formulierungen im "Letter of Intent" klare Formulierungen gewünscht. Der Gemeinderat müsse zum Wohl der Einwohner entscheiden. Der Bauherr solle hinhören und versuchen, die Anregungen umzusetzen.

> Liliane Linier (SPD) argumentierte ebenfalls in diesem Sinne. Sie fragte sich, wer bei der Umsetzung der Planungsgrundsätze, die sie als "Wischiwaschi"-Absichtserklärung bezeichnete, diese überprüfe und wer Gutachten beauftrage.

> Giuseppe Fritsch (parteilos) machte eine Spaltung im Gemeinderat aus. Ihm sei daran gelegen, die Stadt voranzubringen und keine Verhinderungsplanung zu machen. Der Investor sei mit dem neuen Plan entgegengekommen. Ein Bebauungsplan sei nicht schlecht, aber entschieden werde von der Baurechtsbehörde.

> Joachim Bergsträsser (SPD) konnte in der Bauvoranfrage keinen Kompromiss erkennen: "Man weiß nichts über die Anzahl der Wohnungen, über die Ausmaße auch nicht." Eine "solche Bebauung an dieser Stelle mit der Hochwassersituation, wie sie im Sommer 2021 an der Ahr erlebt wurde", sei nicht vorstellbar.